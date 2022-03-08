美食家梁幼祥涉食品標示不實案件　二審仍無罪可望確定

▲梁幼祥涉及的食安案件，二審仍獲判無罪。（圖／記者王兆麟攝）

記者吳銘峯／台北報導

美食家梁幼祥捲入黑心海鮮案件，檢調單位查出，梁幼祥與陳姓廠商共同成立的食品進口商「祥而盛」公司，涉嫌將過期的鮑魚罐頭、鮭魚等海鮮，竄改有效期限標籤後，再出貨給君悅大飯店在內的多家餐廳，因此提起公訴。梁一審獲判無罪，案經上訴，高院二審再判決梁幼祥無罪。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴受限，梁幼祥可望無罪確定。

至於同遭起訴的陳姓廠商，一審被依「偽造文書罪」判刑10月、緩刑3年、義務勞務120小時。高院8日的二審仍維持10月刑度，但緩刑條件改為支付公庫20萬元。

檢方起訴指出，由梁幼祥共同成立的台北市食品進口商「祥而盛」公司，涉嫌將過期的鮑魚罐頭、冷凍鮭魚、冰魚等海鮮，竄改有效期限標籤後，再出貨給平價鐵板燒和大飯店。檢方於2016年間發動搜索，拘提梁幼祥到案，當時梁幼祥態度堅決的表示，自己完全不知情，也從未造假。不過檢方訊後仍將梁幼祥8萬元交保、陳姓廠商則是10萬元交保。全案偵查終結後，檢方認定2人疑似竄改標籤，將過期食品販售給下游廠商，不法獲利達154萬元，因此提起公訴。

一審法院審理後，陳姓廠商認罪，但強調梁幼祥並不知情，一審法院最後將陳姓廠商判刑，梁幼祥則獲判無罪。全案上訴二審，高等法院8日仍維持相同認定，還是判決梁幼祥無罪。