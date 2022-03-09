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社會 社會焦點 保障人權

醉男救護車上發酒瘋！救護員遭國罵毆打…警大外割壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子在家喝醉酒不慎跌倒，救護人員獲報到場將他送醫，期間在救護車上辱罵、毆打救護人員，還發酒瘋地說「救護車鳴笛會吵到厝邊」，要求停路邊不就醫，警方獲報到場，將他壓制保護管束，警訊後依妨害公務、傷害、公然侮辱等罪移送偵辦。

▲▼醉男發酒瘋毆打辱罵消防救護人員，警方大外割將他壓制保護管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲醉男發酒瘋毆打辱罵消防救護人員，警方大外割將他壓制保護管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

49歲林姓男子日前在新莊區自重街住家喝酒，醉後不慎跌倒，救護人員獲報到場詢問他要不要送醫，林男反覆無常，一下要一下又不要就醫，最後坐上救護車還指責說「鳴笛會吵到厝邊」，如果不關掉就要下車。

▼警方到場醉男仍發酒瘋推擠警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼醉男發酒瘋毆打辱罵消防救護人員，警方大外割將他壓制保護管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

救護人員安撫他「鳴笛是規定」，沒想到林男竟動手毆打救護員，最後救護車停在路邊讓他下車，轄區警方獲報到場，林男仍發酒瘋似的咆哮辱罵三字經，最後警方大外割將他壓制在地，帶回派出所保護管束，事後2名救護人員對林男提告，訊後依妨害公務、傷害、公然侮辱等告訴，移送偵辦。

新北消防局事後將事件影片剪輯，貼到臉書粉絲團《新北消防發爾麵》，譴責救護暴力，「為了每個真正有需要救護的人們而努力，即使只是簡單的案件，我們沒有怨言，請大家珍惜身邊的發爾麵，我們也需要被尊重」。

▼醉男發酒瘋毆打辱罵消防救護人員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼醉男發酒瘋毆打辱罵消防救護人員，警方大外割將他壓制保護管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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