疑軸承漏油燒掉3億！新桃60萬瓩發電機起火　北部電力挫咧等

▲新竹縣新桃電力公司，14日上午疑似發電機起火燃燒，濃煙直竄天際，遠在數公里遠的國道上都清晰可見。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣關西鎮新桃電力公司，14日上午9時許發生火警，1部60萬瓩的發電機原因不明起火，消防人員到達時廠房全面燃燒，所幸現場數十名員工及時疏散，並未造成人員傷亡，粗估損失金額超過3億元，詳細起火原因，目前還在調查中。

新竹縣消防局表示，接獲通報後，立即派遣18車43人前往灌救；抵達現場時濃煙密布、建築物也全面燃燒，花了將近2個小時才將火勢撲滅，所幸工廠人員及時疏散，未釀成人員傷亡；初步研判，起火原因疑似發電機組軸承漏油所致，至於確切原因還待火調人員釐清。

據了解，新桃電力股份有限公司成立於1998年，為響應政府能源自由化政策，經參與經濟部開放民營發電廠競標而取得興建發電廠之電業權，即於新竹縣設置一套裝置容量60萬瓩之複循環發電廠，對紓解台灣北部地區長期電力供應不足現象有莫大的助益。

新桃發電廠的發電量佔全台供電量的1.2％，現場的發電機組共3台；而疑似起火的發電機也才剛保養完畢，也不知道為何原因突竄火苗。光就燒毀的這台發電機造價就將近3億元台幣，還不包括廠區內建築物的損失，整起意外所造成的損失，目前還在清點中。

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