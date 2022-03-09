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快訊／社運名醫柳林瑋強吻女子二審判8月　另兩案無罪

▲▼醫師柳林瑋涉嫌猥褻3女，上訴二審高等法院外受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲社運名醫柳林瑋涉嫌猥褻，二審判刑8月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

參與太陽花學運的「沃草」創辦人柳林瑋醫師，遭控以創辦網站壓力大、禮貌擁抱、按摩等藉口，藉機猥褻3名女子，他否認犯罪，辯稱都是女方交往不成才陷害他，但一審法院不採信，將他判刑1年半。案件上訴二審，高等法院9日改認定他僅對其中1女犯強制猥褻罪，另外2女被侵犯部分則改判無罪。可上訴。

現年38歲的柳林瑋，因與多名不認識的網友共同成立「公民1985行動聯盟」，之後又成立網站「沃草」，在公民運動中頗負盛名。而太陽花學運時，柳林瑋也積極參與，被稱為「社運醫師」；另外他也是保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人。

但2017年4月間，一名女子在網路上聲稱自己遭到柳男性騷擾，甚至還被強吻，柳男雖回應「並沒有強吻這件事情發生，我跟她沒有任何違背她意願的肢體接觸。」，但事後又有2名女子也向檢警提出告訴。檢方調查時，柳男否認犯罪，辯稱這些女子都是因為交往不成，才會反控他猥褻。但檢方仍認定柳男涉犯「強制猥褻罪」，犯罪嫌疑重大，提起公訴。

一審法院調查後，發現柳男2015年間邀約女性友人共進晚餐，開車送女子回信義區宿舍時，以「久未見面」的禮貌性擁抱為由，擁抱女子，最後更強吻。至於率先出面指控的女子，則是因柳男2017年4月間帶她在建國中學校園散步後，之後為了躲雨回到車上，柳男竟以創辦網站壓力很大為由，希望女子給予擁抱支持，女子雖錯愕但仍配合，沒想到柳男竟然趁機強吻得逞。最後一個女子是柳男公司的工讀生，柳男付錢請她打掃房屋，2017年10月間他請工讀生為他按摩，沒想到他竟起身擁抱工讀生，並趁機撫摸下體得逞。一審法院認定有罪，判刑1年6月。

案經上訴，高等法院二審審理時，他還是否認犯罪，辯稱沒有「強迫」任何人，做任何事。全案於9日宣判，高院認定柳男在建中校園散步後，擁抱女子並強吻得逞，這部分仍有罪，維持一審的刑度8月；至於與女子共進晚餐後擁抱、對工讀生擁抱的2個犯行，高院則認為不成立，改判無罪。

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