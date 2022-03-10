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夜店搭車和運將吵架辱警GY　李連杰合夥人賠30萬換緩起訴

▲▼三張犁派出所。（圖／翻攝臉書）

▲三張犁派出所3名員警受理報案卻遭辱罵，每人獲賠償10萬元撤告。（示意圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

前華夏公司總經理董宋元去年11月間，因為路線問題和計程車司機吵了起來，2人驅車前往信義分局三張犁派出所，警方受理報案要求董出示身分證件，董暴怒劈頭就罵Fuck、雞巴、雞歪，當場被警察逮捕送辦，董事後同意賠償才姓、楊姓、陳姓3名警員各10萬元，台北地檢署10日依妨害公務罪嫌處分將他緩起訴處分。

周刊媒體曾報到，董宋元是港星「功夫皇帝」李連杰的合夥人，美國雪城大學金融系畢業後，曾任基金操盤人、證券分析師，與汪威勳及林谷峻3人，都因跟連戰兒子連勝文有交情，被稱為「太子黨」「太子幫」。

2021年11月17日凌晨，董宋元離開台北市信義區的夜店，準備計程車回家時，在車上為了路線問題和司機發生爭執，董準備下車，司機要求支付車資，雙方發生爭執，決定乾脆一起到附近的三張犁派出所報案。

沒想到警員向董索取身分證件時，董暴怒認為自己是報案人，不應該被要求提供身分證，劈頭就一直罵警察Fuck、雞巴、雞歪等不堪字眼，因此被依妨害公務、公然侮辱等罪嫌逮捕。

事後董與才姓、楊姓、陳姓3名受辱警員調解成功，3警同意不追究，檢察官因此將告訴乃論的公然侮辱等罪嫌部分，處分不起訴，但非告訴乃論的妨害公務罪，仍依法給予緩起訴處分，處分期間1年，條件就是董必須依約支付3警每人10萬元的賠償金。

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