台南公布酒駕累犯資料　引起民、眾兩黨議員參選人言詞交鋒

▲台南市政府公布酒駕累犯資訊，引起同為中西、北區市議員參選人林建南（左）、江明宗言詞交鋒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交通局率先全國公布酒駕肇事等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人影像模糊化處理等作法，公布於交通局網站，首批公布3人，此舉引起民進黨中西、北區市議員參選人林建南及民眾黨市議員參選人江明宗的言詞交鋒。

林建南指出，有民眾黨候選人以自拍清涼照方式諷刺市府此舉是做事做一半。林建南認為，市府用「馬賽克處理」酒駕累犯者的姓名、照片等個人化資訊，以規避個資法規範，是處於提醒與警告，讓人心生警惕，避免再犯，而非要霸凌累犯，影響其工作與生活。

林建南更表示，酒駕是大眾均無法容忍的事情，但這種超越法律時程的作法，公布部分個資、照片以馬賽克處理，也有提醒民眾，如果再累犯，3月31日起資訊將會被看的一清二楚，何況民眾黨也曾提出有酒駕前科的擬參選人，這樣要求此時即露臉完全公布，民眾黨不會打到自己人嗎？

同為中西、北區民眾黨台南市議員參選人江明宗表示，針對民進黨議員參選人林建南護航市府的酒駕公開照片政策，他認為酒駕慣犯大多已經存在酗酒問題，公布照片與個資連治標都無法，民眾期待的是更積極的介入作為。

江明宗說，酗酒習慣衍生的連續酒駕問題，需要的是強制勒戒來介入改善，家庭都已經難以產生約束力，更何況是訴諸於大眾；江明宗以自身經驗為例說明，自己的父親就是因為酗酒習慣影響健康而離世，可以理解在這樣的情況下家庭成員無助的感受，因此認為市府真有決心要處理酒駕問題，就該積極運用公權力介入勒戒工作。

江明宗進一步補充，過去進行過資料分析，台南對於飲酒場所的設置規範是全國最寬鬆，警力值勤的能量也容易被大量觀光活動秩序維持所消耗；江明宗說，除了公開照片與個資以外，台南有太多可以進行實質改善的地方，希望市府認真看待酒駕零容忍的態度，也希望民進黨參選人不要忘記議員工作是監督而非護航！