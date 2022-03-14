不老騎士行千里做公益！順時針環島10天　攜警宣導酒後不開車

▲不老騎士與和平派出所在漢本驛站向銀髮長輩宣導酒後不駕車，駕車不喝酒的觀念。（圖／新城警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「不老騎士」3月10日從台中出發，展開十天的環島之旅，13日為環島旅程的第三天，不老騎士們成功抵達花蓮跟宜蘭，與新城警分局與蘇澳警分局合作一同向銀髮長者實施交通安全宣導，告訴長輩們交通安全知識及交通補助資訊，以培養長輩良好的用路習慣，保障銀髮族行車的安全，也期望他們環島之旅一路平安。



「不老騎士為愛千里」活動由弘道老人福利基金會主辦，銀髮長者們以順時針的方式展開十天的環島，13日高齡長者們抵達花蓮及宜蘭，新城警分局和平派出所與蘇澳警分局澳花派出所共同合作，在漢本驛站向銀髮長輩介紹交通安全知識及交通補助資訊，提醒長者們用路時應注意事項，也特別叮嚀他們酒後不駕車，駕車不喝酒的觀念，一同打造無酒駕的用路環境，維護你我的用路權益，最後在不老騎士們離開時，員警溫馨叮囑長輩們一路上請小心慢行注意安全，讓這次活動能夠有一個快樂的句點。

新城警分局長林育旺表示，高齡者因視力、警覺性、注意力與反應能力降低，用路時若未注意週遭情況很容易發生危險，在此呼籲長者清晨及夜間外出時請穿著亮色系衣物，行經路口時亦須行走斑馬線，酒後及服用特殊藥物後勿開車上路，騎乘機車於道路上亦應遠離大型車，防止落入視野死角及內輪差區，以避免危害的發生。