酒駕不起訴仍要繳6萬罰單　貨車司機土地遭查封！老闆娘出面了

記者黃哲民／台北報導

新北一名蘇姓男子去年騎機車撞傷鄰居，因酒測值超標，被依酒駕肇事罪嫌送辦，還另被新北市政府交通事件裁決處裁罰6萬餘元，他欠繳罰單被移送行政執行署新北分署強制執行，日前得知名下土地被查封，趕緊到新北分署洽談分期付款獲准，由他任職公司的老闆娘幫出頭期款，蘇男強調，他肇事後才回家喝酒卻遭誤會，「真的很冤枉」，蘇男所涉刑責已獲檢方不起訴處分。

▲新北市蘇姓男子（打馬賽克者）欠繳酒駕罰單被移送強制執行，他堅稱沒酒駕，也已獲不起訴處分。（圖／行政執行署新北分署提供）

48歲的蘇男去年（2021年）5月間上午11點多，騎機車在新北市林口區住家附近擦撞騎機車的鄰居，警員約半小時後前來處理，依規定做酒測，發現蘇男呼氣酒精濃度超過每公升0.55毫克，將他移送法辦。

新北市府交通事件裁決處依警方告發，先裁罰蘇男酒駕行為罰鍰6萬7500元，蘇男逾期沒繳，今年1月被移送新北分署強制執行，名下6筆持分土地被新北分署函請地政機關辦理查封登記後，日前新北分署再派書記官到府送達「現場執行通知書」，請蘇男出面處理。

▲新北市蘇姓男子（打馬賽克者）欠繳酒駕罰單被移送強制執行，他堅稱沒酒駕，也已獲不起訴處分。（圖／行政執行署新北分署提供）

受僱擔任貨車司機的蘇男，當天下午由老闆娘陪同到新北分署談分期，表示跑車送貨按趟計酬，收入不穩定，新北分署同意他分8期繳納，老闆娘並自掏腰包，替蘇男繳納頭期款8500元。

不過蘇男在場抱怨根本沒有酒駕，他確實肇事，也同意賠償鄰居達成和解，回到家才開始喝酒，沒想到對方報案，警員到他家查訪，聞到他身上有酒味，就認定他涉嫌酒駕。

蘇男說自己真的很冤枉，酒駕案害他不好找工作，可是他來不及申訴罰單、也沒有證據能證明自己清白，實在很不服氣。

據悉，蘇男所涉酒駕肇事罪嫌，經檢方調查認為無證人可證明蘇男在事故現場有酒味，蘇男離開現場10分鐘，才在家裡被警員查獲，不排除他事後喝酒的可能，已將蘇男不起訴。蘇男雖逾期沒申訴罰單，但他若收到不起訴處分還沒超過3個月，可能仍有機會申訴免罰。