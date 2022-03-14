春暖花開小心皮膚病！預防勝於治療　極度不適應就診

▲塵蟎過敏引發異位性皮膚炎，症狀是皮膚起紅疹、癢，有時鼻子、眼睛、氣管都受影響。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春天氣溫漸漸回暖，花蓮慈濟醫院皮膚科主任林子凱表示，春暖花開，花粉、塵蟎到處飄，加上天氣反潮，民眾容易產生皮膚過敏甚至引發異位性皮膚炎，且氣溫回升，身體油脂分泌旺盛，脂漏性皮膚炎病人也會增多，他也提醒民眾戶外活動時宜穿長袖、長褲，防護蚊蟲叮咬。

民眾對塵蟎過敏引發異位性皮膚炎，症狀是皮膚起紅疹、癢，有時鼻子、眼睛、氣管都受影響，林子凱主任建議，因為塵蟎在高濕氣環境較容易生存，可以做室內除濕使濕度降至40%到60％，減少塵蟎生長的可能；容易沾灰塵的窗簾、地毯、沙發也較容易滋生塵蟎，林子凱主任建議，應常清洗，有些吸塵器也可以除塵蟎。

林子凱主任指出，異味性皮膚炎是一種濕疹，對灰塵、塵蟎、花粉等過敏原產生皮膚癢的過敏反應，建議可以擦保濕乳液、乳霜保養，避免皮膚太乾燥產生小裂縫，讓過敏原穿透到皮膚底層；也可穿透氣防護性衣物保護，避免過敏原沾黏到皮膚。

▲皮膚科主任林子凱表示，春暖花開，花粉、塵蟎到處飄，加上天氣反潮，民眾容易產生皮膚過敏甚至引發異位性皮膚炎。

林子凱主任也提醒，春天天氣陰晴不定，氣溫太高悶汗也會長痱子出現汗疹，若皮膚癢難忍，抓了更會造成濕疹，這時就要到皮膚科看診治療。另外在皮脂分泌旺盛處形成的脂漏性皮膚炎，常會出現頭皮搔癢、脫屑，或臉上T字部位、耳朵出現紅疹，原因包括皮屑芽孢菌過度孳生，或是皮膚產生油脂過多的發炎反應。

林子凱主任指出，皮屑芽孢菌是皮膚正常的黴菌，不用特別去清除，只有部分特殊體質的人會產生發炎反應，嚴重時可用藥物控制或使用抗菌洗髮精。

天氣回溫，戶外蚊蟲也會變多，林子凱主任建議，可噴防蚊液或外加衣物防護，而防止昆蟲上身，同時建議以抖落方式取代拍打，尤其春天會有椿象，更要避免直接接觸。