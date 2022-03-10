獨／高雄辣舞姬頭痛老症頭找嘸因　隆鼻後緩解！醫曝「歪」關鍵

▲國內知名整形醫師邱浚彥表示隆鼻第一件事就是要「矯正」鼻中隔彎曲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名從事showgirl的20歲辣妹小花，去年因為疫情三級警戒期間，因為沒有廟會活動，所以決定進場「維修」，進行了隆鼻手術，不過就在手術恢復之後，意外困擾多年的鼻塞、頭痛的問題也消失了，她回診詢問醫生，才知道在隆鼻手術過程當中，也解決了她的鼻中隔彎曲，而常年得吃止痛藥來控制頭痛的根源，就是鼻中隔。

為小花進行隆鼻手術的醫師是法喬醫美診所的院長邱浚彥，他表示鼻中隔彎曲大部分的民眾都有，就是嚴重度的差異性，有些人會影響到鼻塞或是影響外觀，而在進行隆鼻手術的過程中，鼻中隔是優先要去矯正的部分，才能夠把鼻子做得正，邱浚彥笑著說「應該說是基本的附加功能」。

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不過他也坦言鼻中隔彎曲的矯正是他遇過「最簡單」，他曾經還有遇過因為吸毒造成鼻中隔彎曲的穿孔，甚至還有因為感染造成鼻中隔消失的，這些處理起來就等於要「重建」，這些特殊狀況他都有遇過且專業處理。

另外再詢問耳鼻喉科陳津甫醫師，他說鼻中隔彎曲就是因為在生長過程當中，鼻中隔的硬骨跟軟骨會因為生長速度不一樣，這個時候會造成一個擠壓現象，軟骨長得快，就會產生一個彎曲現場，就像是「紙一壓就會彎過去」，所以彎過去就是因為C字型的彎曲或是S彎曲。

▲耳鼻喉科醫師陳津甫解釋鼻中隔彎曲會造成的影響 。（圖／記者吳奕靖攝）



▲紅圈處為鼻中隔 。（圖／記者吳奕靖攝）

鼻中隔彎曲會造成呼吸不順，彎曲會造成單側下鼻通道的阻塞現象，若是更嚴重的話就會造成頭痛，，因為彎曲的那一邊會造成擠壓鼻頰，「因為我們的上下鼻頰是非常敏感，所以一擠壓就會會造成頭痛現象，這種痛就會非常典型，痛會從兩個眉毛之間痛到太陽穴，頭頂後腦勺會痛，肩膀會酸，眼睛會有腫脹的現象」。

陳津甫表示，除了手術治療之外，還可以透過藥物治療，因為彎曲是事實，可以透過藥物讓下鼻頰收縮的話，不要讓它腫脹，就自然可以呼吸了，所以可以先試著透過藥物治療「過敏性鼻炎」，若是都沒有改善，就可以考慮手術。