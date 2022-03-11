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提升醫療品質新量能　成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心啟用

▲成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關之臨床治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關之臨床治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關臨床治療，重新打造嶄新治療環境，專業醫療團隊進駐，以病人為中心，為南部地區民眾提供全方位及高品質醫療照顧及服務品質。

▲成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關之臨床治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關之臨床治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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整形外科主任潘信誠醫師表示，在院方支持下，整形外科於2004年成立高壓氧治療中心，當時設置有2台高壓氧單人艙，幫助許多如頑固性骨髓炎、嚴重感染傷口及長期無法癒合傷口之病人恢復健康。但受限於單人艙1次1人的治療限制，高壓氧治療的排程流動速率緩慢，治療排程滿檔時，常需等待2-3星期的時間。

為有效提升醫療服務品質、爭取治療的時效性，並提供病人舒適的治療環境，今年增設了6人座的高壓氧多人艙。潘信誠主任表示，高壓氧多人艙採用獨特Ω式造型設計增加內部空間，人性化設計的艙門更方便進出，內部也顯得寬敞明亮，還有舒適的人體工學沙發椅，且艙內可調節式空調、獨立呼吸系統及拋棄式管路面罩，清潔安全有保障，在疫情肆虐當下可減少交互傳染的風險性。

且相較於其他舊型的多人艙，此次引入的艙型備有艙內外通訊系統、完善影音，以及生理監測設備，治療中可隨時監控患者的治療狀態，而病友也可以在艙中收聽音樂或觀看影片，舒緩緊張情緒。

▲成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關之臨床治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

潘信誠主任表示，高壓氧是一種安全有效的輔助治療，主要適應症是減壓症、動脈氣體栓塞、一氧化碳或氰化物中毒、嚴重感染傷口或長期無法癒合傷口、肢體壓碎傷、頑固性骨髓炎，以及放射線治療後引起的組織傷害，如直腸炎、膀胱炎、骨壞死等、燒燙傷、腦內膿及突發性聽力障礙等。此外，高壓氧對許多疾病也皆有輔助效果，可依病人病情狀況，提供不同的治療方式，對病人而言，多了一項治療的選擇方式。

▲成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關之臨床治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

潘信誠主任也指出，成大醫院首創結合高壓氧及傷口治療之獨立單位，對各式困難傷口提供專業的評估，除外科手術治療外，也提供各式傷口輔助治療，再加上高壓氧的幫忙，可促進傷口的早日癒合。再結合成功大學強大的醫學及工程方面的研究團隊，期待該中心能成為南部醫材開發及傷口相關之臨床試驗中心。

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關鍵字：

成大醫院高壓氧傷口治療

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