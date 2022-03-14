戰爭發生時「70萬件文物如何打包」？故宮：預計7月演練

▲立委張廖萬堅質詢，若發生戰爭，故宮在文物保存搶救有無相關應對規劃。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

近來烏克蘭遭到俄國侵襲，也讓各界省思萬一台海戰爭時會如何應對，今（14）日有立法委員在會議上質詢，故宮典藏近70萬件珍貴文物，若發生戰爭時如何保存，有無做過相關演練？故宮院長吳密察回應，故宮幾十年來沒有針對戰爭做過演習，不過也不能說沒有需要，而故宮登錄保存處處長岩素芬表示，預計7月會做相關演練。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。立委張廖萬堅、王婉諭、黃國書、萬美玲等人紛紛針對故宮防災演練提出質詢，由於故宮典藏許多珍貴文物，加上近來烏克蘭受到俄羅斯侵略，台灣也應該引以為戒，若發生戰爭，故宮文物的保存有何應對措施？

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▲立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

故宮院長吳密察表示，故宮針對緊急災害做過許多相關演練，是以火災、水災、地震為主，今年1月才做過火災演習，但坦承「故宮目前沒做過有關戰爭的演練」；而登錄保存處處長岩素芬表示，預計7月會做跟戰爭相關的演練。

立委王婉諭表示，畢竟中共從未放棄武力犯台，這必須引以為戒，若故宮要做戰爭相關演練，有無適切的頻率規劃？吳密察表示，故宮來台幾十年從未有過關於戰爭疏散的演練，也不希望到這程度，畢竟64萬件文物若要打包，規模龐大，雖然不能說沒需要，但茲事體大，不敢說能否常常做。

王婉諭則說，並不是說一定要大規模打包演練，但至少需要有規劃，未來能知道頻率和方式。而處長岩素芬也回應，關於戰爭演練在撤退時需要打包，打包這部分要好好規劃。

黃國書也提到，烏克蘭發生戰爭後博物館文物也都在緊急疏散，而台北市立動物園也有規劃戰爭發生時動物出逃的SOP，那麼故宮在戰爭時，文物的安全暫存點在何處？吳密察回應，若戰爭發生，一定是跟國家安全單位聯繫，因為屆時他們掌握最多消息。

至於關於戰爭的防災演練、文物疏散保存等規劃，吳密察承諾多位委員，會在3個月內提出。他說明，由於故宮先前的防災措施是針對水、火、地震為主，關於戰爭需要比較多時間來規劃，因此希望至少能有3個月時間。