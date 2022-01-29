故宮過年不休館！南院新推3檔特展、北院邀親子同玩實境解謎

記者胡至欣／整理報導

故宮南北兩院春節不休館！南院更推出3檔新展陪大家過年，北院則有適合親子同玩的實境解謎遊戲，故宮商店也於1月29日至2月6日開賣春節限量仟元福袋，內含窖藏金門陳高故宮紀念酒等價值超過萬元好禮抽獎。

▲故宮限量仟元新春福袋。(圖／故宮精品提供；以下同)

春節期間，故宮北部院區正館每日開放時間為9:00-17:00；南部院區博物館開放時間為9:00-18:00。1/31除夕當日，則依往例開放至下午4時，提前閉館。

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故宮南院新推3檔特展，「法華經」及其美術特展、人氣國寶展，以及翰墨空間─故宮書畫賞析；另外，人氣展件翠玉白菜，也特別延展至大年初六。

故宮北院則有趣味的「至善園親子實境解謎遊戲」，下載遊戲地圖，家長就能帶著孩子出發到至善園尋找線索，蒐集各個關卡的挑戰徽章，邊解謎邊認識至善園。

▲昇平樂世-8年窖藏金門陳高(珍藏版)。

今年故宮商店推出限量仟元新春福袋，共有4款不同組合，包含朕知道了紙膠帶、帝后杯蓋、兵器環保筷等人氣商品，買福袋就有機會抽中故宮珍藏金門陳高紀念酒(價值26,800元)及其它超值大獎與現金抵用券。

▲平安超防護立體口罩。

▲穿越時空-國寶AR山水畫環保提袋。

故宮商店新春檔期還有獨家滿額贈活動，2月28日前消費滿2,000就送限量「平安超防護立體口罩」，滿3,000再加碼送限量「穿越時空-國寶AR山水畫環保提袋」，概念來自故宮商店鎮院國寶AR擴增實境視覺，以時尚線條呈現文物不同面貌，南北院門市含網路商城總共限量1,000份，只送不賣。