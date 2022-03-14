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戰爭時故宮文物「逃亡」去哪？吳密察認：我腦中沒有那樣的地方

▲▼故宮博物院,微解封後現況,翠玉白菜,肉形石,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲若發生戰爭，故宮文物該如何撤離與保存？（資料圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

烏克蘭遭俄羅斯入侵後，該國多座博物館緊急撤離典藏文物或加強保護措施，國立故宮博物館有近70萬件館藏，故宮院長吳密察坦承，台灣若有戰事，有關文物撤離、保存地點，「目前腦海中沒有那樣的地方。」但他承諾，3個月內將規畫。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。多位立委紛紛詢問，故宮位列世界三大博物館，典藏文物近70萬件，若有戰爭，故宮在文物的撤離、保存和搶救上有何應對措施？

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立委黃國書詢問故宮文物的安全暫存點，而吳密察在稍早回應，若戰爭發生，一定是跟國家安全單位聯繫，因為屆時他們掌握最多消息。不過立委萬美玲表示，聽到這樣的回答「捏把冷汗」，因萬烏克蘭還有上萬件文物找不到地方安置，若故宮等到戰爭發生才聯繫國家安全單位，「到時候一定來不及」。 

吳密察坦承「目前腦海中沒那樣的地方」，但他後續說明，知道國家有「安全的地方」，但那個地方是否符合故宮文物所需的環境，目前還無法得知，因為部分文物保存需要一定的溫度、濕度，因此他允諾，會用3個月時間規劃有關戰爭的緊急應變措施。

至於故宮規劃在7月的戰事演練，吳密察也表示可能並不是實際的演習操作，但可以先做初步推演，會有相關的SOP。

而立委吳思瑤也提到，國際博物館協會（ICOM）針對烏克蘭發生戰爭做出緊急呼籲，拒絕戰爭並搶救文物，而故宮雖然是ICOM會員，卻沒有在裡頭擔任要職，更沒有在第一時間出面，加入共同陣線譴責戰爭，「我非常遺憾」。

吳思瑤認為，在別人需要時若我們出手救援，有一天台灣有需要時，大家才會來幫忙，期望故宮更積極參與ICOM並與相關國家有聯繫網絡，例如故宮也能對此作出相關NFT作品，為烏克蘭募款等。

吳密察也回應，故宮很願意支持烏克蘭，不過關於NFT，目前國家對虛擬貨幣還有法規上的限制，因此雖然會做NFT推廣，但還無法藉此販售營利。

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