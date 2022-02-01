北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

記者任以芳／北京報導

說起大陸傳奇故事真的數也數不完，《東森新媒體ETtoday》特別策劃城市軼事，第一集介紹600多年歷史的故宮傳說，第二集延續紫禁城奇怪異事。其中，最知名景點「珍妃井」也是很陰的地方，相傳不少太監、宮女曾聽到井內傳出女子哭泣聲音。《東森新媒體ETtoday》記者實際探訪清朝珍妃溺死的地方，結果和想像差很多，很多遊客第一反應是「井口也太小，人怎麼塞進去的？」到底真相為何？帶您一探究竟。

▲光緒帝最愛的珍妃支持「變法維新」，引來殺身之禍 。（圖／記者任以芳攝）

婆媳不和的悲劇

清光緒帝最寵愛的妃子就是珍妃，根據歷史記載珍妃個性單純，容易相處。相較宮裡嬪妃傳統又保守，珍妃思想十分開放，喜歡學習西方文化，當時外國拍照技術剛傳到東方，被視為會攝取人類靈魂的不祥之物，珍妃卻迷上拍照，加上平時花錢大方，漸漸引起慈禧不滿和抱怨。

常有獨特見解的珍妃，在當時也不時針對朝廷發表個人看法，還大力支持光緒帝進行變法維新，就是這個主因徹底惹惱慈禧太后。戊戌變法失敗後，光緒皇帝被囚禁，珍妃也被牽連，杖刑後幽閉鍾粹宮。

西元1900年（光緒26年）八國聯軍攻陷北京城，慈禧太后和光緒帝要逃離紫禁城。慈禧故意以珍妃腳受傷的理由，把她留在紫禁城內。同時，慈禧命令太監崔玉貴等人，故意把珍妃招喚到，之後活生生塞入井裡溺斃，珍妃生命永遠定格在花樣年華的20多歲。

一年後，慈禧和光緒回宮，才把珍妃屍體從井裡撈出來，由於浸泡時間長達一年，連骨架也不成人形，但慈禧還是沒放過珍妃。她下令把珍妃下葬阜成門外恩濟莊公墓，那邊是埋葬太監宮女的墓地，並以「貞烈殉節」的名義掩世人耳目，並追封為貴妃。

直到慈禧、隆裕太后前後駕崩，珍妃的姐姐瑾妃，才把妹妹屍骨遷葬回清西陵崇妃園寢。另外，歷史課本和其他史料使用的「珍妃照」並不是本尊。有此一說，當年慈禧痛恨珍妃把照片全部毀損，後來珍妃姐姐瑾妃找了很像珍妃的漢族女子拍照，用來思念胞妹；還有一說是，照片很可能是1910年代拍攝的一名漢族姑娘。

▼ 相傳故宮「珍妃井」入夜後氣氛詭異 。（圖／記者任以芳攝）

▲珍妃井位於北京故宮寧壽宮北端的貞順門內，原為宮中普通水井。（圖／記者任以芳攝）

「珍妃井」神秘哭泣聲

當年珍妃溺斃的那口井，至今存在於故宮珍寶館內（寧壽宮）。《東森新媒體ETtoday》記者走訪珍妃生前冤死的地方，光是從寧壽宮大門口進去，一直往深宮前進，得穿越好幾座殿堂。最後，進入頤和軒的小花園，珍妃井就在最裡面。

現場實際看「珍妃井」的洞口非常小，不少遊客看到第一句話都說，「這也太小了吧？」、「連孩子都塞不進去」、「當年珍妃是怎麼溺死的？」記者試圖看井口內部，只能看見防護網。

這時，現場解說員立刻為大家解惑，「珍妃確實是溺死在裡面，不過現在看到是井墩，真正的井口很大已經被封在底下。」據傳慈禧晚年很迷信，刻意縮小井口蓋上井墩，防止珍妃冤魂報復。

結果，慈禧沒撞邪，倒是太監、宮女差點嚇破膽。相傳這口井白天往下看是石頭、雜草，過午夜十二點，枯井竟會湧出水，往裡面看，水面倒映的竟不是自己的臉，還有人常聽到女子哭泣嘆息聲。這些繪聲繪影的鬼故事無法考證，至今「珍妃井」成為故宮最熱門的打卡景點。

▼ 故宮「珍妃井」實際井口很大，只是裝上井墩。（圖／記者任以芳攝）

▲相傳紫禁城裡所有神獸都有靈性。（圖／記者任以芳攝）

活靈活現的故宮神獸

故宮知名鬼故事不只有「珍妃井」，整座故宮裡所有神獸雕像也有奇怪傳說。《東森新媒體ETtoday》記者來到太和殿前廣場，這裡有四尊神獸也是珍貴百年老物件，雕刻神韻栩栩如生，十分有「靈氣」。

根據老一輩北京人口述兒時回憶，故宮末代太監、宮女曾經在凌晨三點陰氣最旺盛時候，看見神獸幻化成活靈活現的生物跑來跑去，但不會傷人。雖然故事十分奇幻，相較當時外強侵略中國，復活的神獸更像是在守護故宮，反倒有點淒涼的感覺。

▼ 守護故宮的神獸 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 老一輩相傳故宮入夜後陰氣很重 ，有些守門人煞到陰氣。（圖／記者任以芳攝）

故宮沒有守門人

故宮一年四季關門的時間都是下午五點，據說傍晚5時是故宮陰氣最重的時刻。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪很多次，到了下午4點半故宮確實開始廣播清場，準時5點前所有遊客至少要撤出東、西六宮。

據傳，很多遊客在網上分享，即使是狂熱的夏天，到了傍晚5時的故宮會有一種陰冷感。記者確實多次感受孤寂氛圍，偶而片刻走在故宮某個轉角，四下無人之時，確實有點毛毛的，實際上還是心理因素作祟。

另外，相傳過了傍晚5時，陽間的遊客離場，接下來就是陰間客人入場。早期故宮還有守夜人，工作到最後都會鬧到家宅不安。老一輩認為是守夜人煞到陰氣，才會影響下一代，後來便沒有人敢守夜。實際上，故宮現在依然有安排看守員，只是沒有住在宮內。這些不可考的故宮傳奇，也成為人們街頭巷尾閒嗑牙的話題。

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