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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！古裝小姐姐集體追雪　紫禁城「無敵美景」暗藏千萬商機

 記者任以芳／北京報導

古時常常說「瑞雪兆豐年」，今年北京開年降雪天數比起往年還要多，上週末13日出現強降雪天氣，整座京城變成冰雪世界。《東森新媒體ETtoday》記者直擊號稱「無敵雪景」故宮，紅墻金瓦的紫禁城被白雪完全覆蓋，古裝小姐姐部隊全部出動，很有穿越感覺。記者也觀察，拍攝古裝照也成為大陸年輕女孩喜愛休閒活動，甚至形成十分巨大的產業商機。

▼ 故宮無敵雪景。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲ 故宮每逢下雪，每日限定八千張門票秒殺。（圖／記者任以芳攝）

京城又下雪了！老北京人都覺得很興奮，從今年一到二月降雪天數比起以往還要多，市區和郊區出現不同程度的強降雪，瞬間變成銀白色世界。北京天壇、什剎海、朝陽公園陸續出現追雪人潮，不過還是擁有「超級無敵」雪景的故宮人氣最旺，每逢北京氣象預報降雪，當天八千張門票肯定立馬秒殺。

《東森新媒體ETtoday》記者終於預約到門票，一探傳說中銀色紫禁城。當天13日北京一早大雪紛飛，明清兩代600年歷史的皇家宮殿群一夜白頭，金瓦紅墻被白雪覆蓋，十分浪漫。

記者首先穿過故宮最大宮門太和門，廣場前面兩對石獅子是明星打卡景點。這裏也是明朝皇帝「御門聽政」，接受臣子朝拜和上奏的地方，到了清朝才改到乾清門。前廣場有五座漢白玉橋，古時候不能隨便亂走，中間是留給皇帝，稱為「御路橋」。

▼ 故宮太和門，中間漢白玉橋古時皇帝專用通道。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲ 故宮太和殿廣場。（圖／記者任以芳攝）

走進第二層太和殿，俗稱金鑾殿，目前中國現存最大木造結構大殿。古時候明清兩朝24代都在太和殿舉行盛大典禮，像是皇帝登基、大婚、冊封皇后等。

太和殿不只是追雪好景點，還是拍穿越照最佳景點，廣場出現許多清朝娘娘、格格造型的遊客。接受訪問的北京姑娘蘇曠和玥玥表示，「第一次到故宮拍雪景，十分開心，之前一聽說下雪立刻搶門票。」

▼ 故宮只要下雪，出現許多古裝小姐姐追雪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲ 故宮拍照專業戶，必備三寶「年票、各類古裝、配件」。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北京姑娘戴戴，特地打扮成古典美人，這是她是第二次衝故宮雪景。當記者好奇問是如何搶到門票？戴戴驕傲的介紹，「我是尊貴的故宮年票用戶，去年年底開賣馬上購買，一張300元（單位：人民幣，同下），一年入宮十次。」平時自己很喜歡來紫禁城拍古裝照，花費上萬元治裝，家裡有十多套漢服和清宮服。

由於，故宮依照一年四季售票，價格也不一樣，分成60元或40元。依照戴戴購買300元年票肯定划算，碰上特殊天氣或假日，不用跟其他網友在網路上苦哈哈的搶票，十分方便。

「故宮拍照專業戶」號稱有三寶「年票、古裝、配件」，同時顯示大陸古裝照產業鍊巨大商機。尤其，近年各大景區十分流行拍穿越藝術照。《東森新媒體ETtoday》記者打探故宮拍攝價格，宮外店家專門出租服飾，半天大概400多元，不含傘、頭飾等配件。

▼ 故宮古裝照套裝，至少兩千台幣起跳。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

▲故宮一年四季的美景，帶動龐大古裝照商機。（圖／記者任以芳攝）

專門拍故宮的攝影師小偉接受《東森新媒體ETtoday》記者發問說，「疫情期間大家無法出國，依照客人時數需求，節假日每天平均接單兩到三組客人，平時也能維持兩單左右。」

如果想要享受整套服務，大陸淘寶、美團等電商平台也有各種套裝行程，各大景區都有拍照服務團隊。內容包含設計師負責服飾、妝髮，專業攝影師跟拍，拍照1至2小時大約是300到800元不等。變裝拍照成為大陸年輕女性輕旅行熱門選項，光是拍照這條產業鍊，一年至少帶動上千萬觀光商機。

▼ 北京故宮雪景十分難得，門票更是難搶。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.13故宮下雪。（圖／記者任以芳攝）

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