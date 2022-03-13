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柯文哲批民進黨「派系大於政黨」　許智傑：民眾黨才搞到一塌糊塗

▲▼ 柯文哲110年工業及服務業普查「臺北市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前批評，民進黨的派系大於政黨、政黨大於國家利益，「才搞到今天這樣一塌糊塗」，民進黨立委許智傑反批，民進黨各派系都把國家利益放在第一順位，執政讓台灣更受到世界的肯定，反觀民眾黨才搞到今天這樣一塌糊塗。

台灣民眾黨12日在高雄翰品酒店舉辦「華山論壇」高雄場，柯文哲在會中直言，「今天民進黨最大的問題是什麼？新潮流，派系大於政黨，政黨大於國家利益，才搞到今天這樣一塌糊塗」，他反對用意識形態撕裂社會，台灣不是民進黨專有，是全體人民共有。

許智傑13日受訪時表示，柯文哲還是先把台北市政和大巨蛋處理好比較重要，民進黨各派系都會把國家利益放在第一順位，執政讓台灣更受到世界的肯定，反觀民眾黨兩岸政策模糊不清、統獨立場變來變去，「才搞到今天這樣一塌糊塗」。

另外，有媒體報導，2022九合一大選逼近，民進黨派系之爭浮上檯面。正國會最近在黨內幾場戰役節節敗退，2016年起與英系結盟的「大英國協」關係瓦解；相較正國會走霉運，英系這幾年逐漸壯大甚至贏過新系，成為「民進黨的執政黨」。

對此，許智傑則說，「初選競爭、大選合作」，是民進黨長期以來的慣例，即使內部有不同的意見，但最後都能團結整合，如果要講內鬥，比起國民黨的內鬥，那才是小巫見大巫，希望外界不要刻意擴大解讀。

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