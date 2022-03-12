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蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

▲▼蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是「這部」香港紀錄片助攻。（圖／翻攝自蔡英文Instagram）

▲蔡英文IG粉絲人數正式超越柯文哲（圖／翻攝自蔡英文Instagram，下圖同

記者呂晏慈／台北報導

經營社群平台已是政治人物必修功課之一，尤其近年Instagram更是接觸年輕選民的重要途徑，身兼民進黨主席的總統蔡英文自2020大選後人氣暴漲，1年多以來粉絲人數增加逾41萬人，近日粉絲成長至92.5萬，正式超越台北市長柯文哲，成為台灣政治圈的「IG人氣王」，近日透過該平台分享香港紀錄片「時代革命」資訊，吸引台、港超過10萬人按讚表達支持。

根據社群平台業者調查，相較於Facebook，Instagram使用者以年輕人居多，使用者年齡層更年輕化，過去政治人物中經營效果最顯著的是柯文哲，不過，如今蔡英文的Instagram追蹤數後來居上，超越柯文哲，似乎也可以作為年輕族群支持力量消長的觀察。

民進黨社群中心主任范綱皓受訪表示，這兩年蔡英文透過Instagram持續接觸過去政治圈鮮少互動的族群，例如：潛水圈、植物圈（綠手指），不斷與「異溫層」互動，才能成功吸引新的追蹤者，增加Instagram互動範圍；且在聲援台灣運動員、香港議題、烏克蘭情勢、國慶演說等關鍵議題上，蔡英文透過社群平台適時表達堅定立場，也搏得年輕人的支持。

范綱皓分析，例如近期蔡英文透過Instagram發文，呼籲大家進影廳支持香港紀錄片「時代革命」，並邀請網友轉發、分享，文中提到「在威權主義擴張的時代，我們更需要看見人民捍衛民主的堅定與勇敢」，吸引超過10萬人按讚，轉發數也突破4.4萬次，刷新該帳號最高紀錄，也有不少的香港人留言支持說，「拜託在台灣的各位替我們去看了」、「謝謝總統」。

范綱皓補充，蔡英文在Instagram經常展現比較輕鬆、真實的一面，但是依然沒有失去「總統的高度」，在關鍵時刻用堅定的立場展現「守護台灣」的態度，在國際動盪之時，穩定人心，讓年輕人感到信任。

▲▼蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是「這部」香港紀錄片助攻。（圖／翻攝自蔡英文Instagram）

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