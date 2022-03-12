騎鐵馬遶屏東！莊瑞雄攜手「小英青年軍」誓師　陳明文南下助陣

▲莊瑞雄與「小英青年軍」騎鐵馬爭取支持。（圖／莊瑞雄辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選角力激烈，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均登記角逐，英系的莊瑞雄12日組成「屏東雄讚小英青年軍」，在東港東隆宮誓師，由屏東縣小英之友會總會長汪輝授旗給來自里港的小英青年軍代表張育豪，總共50部腳踏車自東港東隆宮啟程，預計將「騎」遍全屏東爭取支持。

2020總統選戰，屏東「小英青年軍」就曾以騎腳路車的方式在屏東各地為蔡英文宣傳競選理念，尋求屏東縣民的支持，最終屏東縣也開出了317676票的得票數，幫助蔡英文競選連任。

莊瑞雄表示，蔡英文說過「英派」不是屬於一個人、一個派系、或一個政黨，而是每一個在這塊土地上，認真生活、勇於做夢的人，要讓自己「變成一個最好的選項」，同樣的，屏東「小英青年軍」也不是誰的青年軍，是所有關心屏東、熱愛台灣的年輕人的組合，也一樣會聚在一起，讓自己成為最好的選項。

莊瑞雄說，這一次屏東縣長選舉，民進黨有3個人參選，每一位都很優秀，他是典型的屏東農村子弟，在屏東長大，到北部打拚，有了成就，再回到屏東來貢獻自己。他說，在持續的努力下，屏東縣已爭取到了科學園區與高鐵、捷運，未來的屏東一定會超越現在屏東，也一定會超越高雄。

▼莊瑞雄與「小英青年軍」在東港東隆宮誓師騎鐵馬遶屏東33鄉鎮助選，英系大將陳明文也南下助陣。（圖／翻攝莊瑞雄臉書直播 ）

