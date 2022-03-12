參選屏東4選區議員　葉信興披民眾黨旗幟投入選戰

▲葉信興獲民眾黨提名參選屏東第4選區議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民眾黨提名參選2022年屏東縣第4選區縣議員葉信興，秉持其父親「在漁港做生意，不能只看自己獲利就好，要互惠才能創造雙贏」的理念，在跪求擲筊請示溫王爺指示參選縣議員，懇請「鄉親們如果期待改變」，就支持有心服務的他，為家鄉打拚的機會。

葉信興是土生土長的東港子弟，就讀東隆國小，東港國中，進入美和高中、中華醫事科技大學，出社會後進修正修科技大學的運動休閒系碩士班。

家族在東港鎮經營漁業，年少就在漁市場學習應對進退，如何在困境中讓客戶與自身獲得平衡點，畢竟大環境影響許多合作的商家都不是那麼好經營，不能只想到自身利益，利他互惠才能雙贏。

加上自小就在家中看著父親每日與地方上的鄉親、廟寺信眾泡茶談論地方上的政治事務，家族也有人參與政治而開啟他對政治的興趣，萌生參政念頭，曾擔任兩位不同政黨立委助理以及服務處主任，勤走基層，傾聽地方鄉親真正需求，協助弱勢，為鄉親服務。

心意既定，出身七角頭之一「崙仔頂角」腳力的他，就擲筊請示溫王爺參選職位，里長，鎮民代表...都沒有杯；那參選屏東縣第四選區的議員，溫王爺允6個聖杯，得到王爺的指示，他選擇參選議員。

葉信興喊出「屏東新世代 咱換少年ㄟ拚看麥～」；他允諾「我不會只有選舉才出現，我是來做事不是來佔位子」，懇請鄉親支持有心服務的年輕人，為家鄉打拚機會。