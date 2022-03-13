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六房媽2023年過溪股爐主擲筊揭曉　下次值年得再等80年

▲ 今天擲筊選爐主地點在虎尾中溪里活動中心，現場先抽籤決定7位候選人杯選叫號的順序，並統一由六房媽會理事長徐萬成擲筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 今下午在六房媽會輔導監督下，先決定擲筊順序再由司儀唱名，最後理事長徐萬成（右）再逐一擲筊；最後結果由周清源（左）勝出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

六房媽信仰是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動，六房媽今（12）日擲筊選出2023年度值年的過溪股溪埔仔廍，距上次值年間隔60年，7名候選人經過4輪擲筊，最後由周清源勝出，明年值年的過溪股中溪小爐溪埔仔廓原60年輪值一次，因其中中興部落納入中溪小爐輪值序，下一次要等80年。

▲ 今天擲筊選爐主地點在虎尾中溪里活動中心，現場先抽籤決定7位候選人杯選叫號的順序，並統一由六房媽會理事長徐萬成擲筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 今天擲筊選爐主地點在虎尾中溪里活動中心，現場先抽籤決定7位候選人杯選叫號的順序，並統一由六房媽會理事長徐萬成擲筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

六房媽昨日依慣例前往六房媽下埤頭紅壇請回六房媽正駕(老媽)坐鎮鑑定，今天下午在六房媽會輔導監督下，先決定擲筊順序再由司儀唱名，最後理事長徐萬成再逐一擲筊；第一輪結果由周清源與周傳厚同得三聖筊，由2人進入第二輪，結果都沒聖筊，第三輪也一樣，進入第四輪才由周清源獲一聖筊勝出擔任爐主，過程和諧順利。

2023年歲次癸卯年六房媽值年過溪股中溪小爐溪埔仔廓，原先是與汕尾、下竹圍部落，起爐合股為「中溪小爐」，在大輪序與小輪序的情形下，是60年輪奉一次六房媽，而中興部落本是與汕尾部落共同出團分旗腳，自身再去分擔輪值次序，於20年前因為經濟條件改善後，中興部落提議自承一份，在經過溪股小爐大會討論後同意中興納入中溪小爐的輪值序，也因此中溪小爐各部落輪值時間才由60年變成80年才輪一次，故下次再輪值須待80年後。

▲ 今天擲筊選爐主地點在虎尾中溪里活動中心，現場先抽籤決定7位候選人杯選叫號的順序，並統一由六房媽會理事長徐萬成擲筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 過溪股溪埔仔廍，距上次值年間隔60年，7名候選人經過4輪擲筊，最後由周清源勝出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「雲林六房媽過爐」於2013年登錄為雲林縣縣定「民俗與有關文物」無形文化資產，更於2017年通過文化部審議登錄為國家重要民俗。特色在於六房媽並無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年更換紅壇地點的儀式即為「過爐」，係臺灣有神無廟的祭祀活動中規模最大的，由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股庄民於每年度輪流供奉，範圍涵蓋雲林縣虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鄉、斗六市此5個鄉鎮市。

▲ 今天擲筊選爐主地點在虎尾中溪里活動中心，現場先抽籤決定7位候選人杯選叫號的順序，並統一由六房媽會理事長徐萬成擲筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 新爐主周清源如願出線後恭賀聲不斷，歷任爐主陸續前往新爐主家貼紅榜祝賀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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