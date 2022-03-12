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雲林樹木銀行正式啟用　4.5公頃暫置工程讓遷移木繼續養護

▲樹木銀行所種植樹木均是因為公共工程中必須移除的樹木，移植到這裡繼續養護管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲樹木銀行所種植樹木均是因為公共工程中必須移除的樹木，移植到這裡繼續養護管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為響應聯合國永續發展SDGs目標，同時因應雲林國土復育計畫，雲林縣政府在高鐵特定區設置「樹木銀行」，並辦理「111年永續雲林 植樹先行」活動，除展示各局處的植樹成果外，邀請各界知名人士共同揭牌並種植羅漢松樹苗，展示雲林推廣永續的努力，並藉此倡導低碳永續的觀念及永續發展的施政目標。

雲林樹木銀行由縣長張麗善、縣政總顧問張清良、林務局南投林區管理處秘書秦思源、縣議員黃美瑤、廖偉晴、李明哲、斗南鎮長沈暉勛、虎尾鎮代會主席林嘉弘及義雲會創會會長林文村等多位企業家共同為雲林樹木銀行揭牌。

▲樹木銀行所種植樹木均是因為公共工程中必須移除的樹木，移植到這裡繼續養護管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林樹木銀行由縣長張麗善、縣政總顧問張清良、林務局南投林區管理處秘書秦思源、縣議員等與多位企業家共同為雲林樹木銀行進行啟用儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說明，樹木銀行所種植樹木，均是因為公共工程中必須移除的樹木，移植到這裡繼續養護管理，希望透過樹木銀行的啟用及推廣植樹活動，向民眾展現縣府解決地層下陷的決心，同時也鼓勵民眾多種植節水作物及樹苗，減少排碳量，這也是今年度縣府因應極端氣候的重要施政目標，希望能有效減少溫室氣體排放。

工務處長汪令堯補充說明，雲林樹木銀行園區廣達約4.5公頃，可妥善安置縣內因公共工程經專業評估須遷移之樹木後續養護管理，避免特殊、稀有或具保存價值樹木的損失，增加樹木永續可利用性。目前現場已種植100多棵火焰木，主要來自164線道路拓寬的行道樹，期盼這些樹木能繼續再生長茁壯。

為了營造出自然豐富的親水及生態空間，水利處長許宏博說，縣府在平和滯洪池、雲林縣椬梧滯洪池水岸環境改善計畫、椬梧滯洪池環境改善(二期)、後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫、雲林溪一、二期、濁水溪親水文化園區整體改善計畫等水利工程，透過生態調查與生態檢核，引入生態工法，增加植生綠化，植栽總數達到7萬8199棵。

地政處長黃凱達表示，土地重劃並非僅為取得公共設施及建築用地的手段，更重要的是與附近地區歷史人文、學術文化、休閒藝術等機能協調性，尤其是與自然生態環境的結合，更是一個成功開發案的亮點，縣府引入生態工法，增加開發區內的植被綠化，以目前已開發完竣的斗南鎮小東市地重劃區為例，植栽的總數達到25萬1295棵。

雲林縣府首創樹木銀行，可以改善空氣品質，還能創造美麗景觀並進行氣候的調整。環保局長張喬維說，這在低碳、減碳或SDGs上都有非常大的貢獻，希望透過樹木銀行，讓民眾知道雲林縣還有很多地點可以做綠美化，未來縣府會持續盤點裸露地，進行綠美化造林活動。

▲樹木銀行所種植樹木均是因為公共工程中必須移除的樹木，移植到這裡繼續養護管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲145縣道經過縣府重新規劃，兩側木棉花盛開時非常漂亮，是許多民眾拍照、散步好去處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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