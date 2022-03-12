　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林全民健康運動年　首場全民健走西螺大橋開跑

▲雲林縣全民健康運動年正式啟動後，首場鄉鎮的健行活動由雲林縣政府與雲林縣體育會攜手於今日在西螺鎮西螺大橋旁拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣全民健康運動年正式啟動後，首場鄉鎮的健行活動由雲林縣政府與雲林縣體育會攜手於今日在西螺鎮西螺大橋旁拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林全民健康運動年正式啟動後，辦理首場鄉鎮的健行活動今(12)日在西螺鎮西螺大橋旁拉開序幕，雲林縣府期透過活動辦理培養運動風氣，鼓勵民眾養成規律運動習慣，進而提升生活品質與健康。由雲林縣長、副縣長、新聞處長等多名縣議員及民代共同鳴槍起跑，上千民眾從西螺大橋出發，健行總距離約4公里。

今日健行活動由雲林縣政府與雲林縣體育會攜手，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、新聞處長羅處東、縣體育會理事長郭志恆、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟等人共同鳴槍起跑，帶領數千民眾，在美麗的西螺大橋南側廣場出發起跑。

縣長張麗善表示，在美麗的西螺大橋旁起跑，要讓西螺鄉親及參與的朋友們見證我們治理濁水溪揚塵的成效外，更希望掀起鄉親健走的旋風，全家一起走出戶外走出健康，各鄉鎮的健走活動後續將由縣府各局處於五月底前接力在縣內20個鄉鎮舉辦，透過各鄉鎮的健走活動，讓民眾熟悉縣內各地適合運動的場域，相關活動資訊請留意雲林縣政府臉書公告。

張麗善說，健走是一項簡單容易施行的運動，透過本能的行走，自主改變節奏與行進速率以及健走的時間與距離，達成不同的運動強度，並且與慢跑容易銜接而晉級。縣府規劃籌辦雲林縣全民健康運動年，在各鄉鎮辦理健走活動，期望透過進入門檻技術要求較低的健走，引發民眾帶動家人與朋友一同加入運動的行列，導入全民運動的起點，養成規律的運動生活型態，而獲得全民健康的效益。

新聞處長羅處東指出，民眾平常透過工作中上身體就有一定程度的活動，然而職場上的身體活動屬於勞動的屬性有別於運動，運動時的身體活動帶有自主，而多元化的活動內容選擇自由度高，在心理的效益上有截然不同的功能，因此推動縣內的運動風氣除了生理健康的提升，還有心理健康與生活品質促進的目標。

羅處東說，除了於各鄉鎮辦理健行運動外，縣府特別於雲林縣政府官網首頁建置「雲林健康運動抽獎登記平台」，採用線上線下並行方式，讓不同使用習慣的民眾都能輕鬆應用，讓參加縣府舉辦的運動年相關活動或健康測量的民眾都能參加抽獎活動，於抽獎平台分享個人運動紀錄上傳證明或「2022雲林全民健康運動年」相關文章，都能參加Switch 健身環等運動相關產品抽獎，藉此鼓勵大家一起來運動。

▲雲林縣全民健康運動年正式啟動後，首場鄉鎮的健行活動由雲林縣政府與雲林縣體育會攜手於今日在西螺鎮西螺大橋旁拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲健行活動由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、新聞處長羅處東、縣體育會理事長郭志恆、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟等人共同鳴槍起跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

►盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次　連比丘尼也忍不住動手

►廟前自撞四輪朝天氣囊全爆　駕駛毫髮無傷...驚呼：土地公保佑

►快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林　預估2週後可望爆量通過

►農夫騎樓曬鈔票...機車男假問路搶錢　笨匪搶1千元不成連吃兩罪

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
學生都討厭！　中一中女師8年前就遭學生列「不適任4缺失」
快訊／國1防疫遊覽車追撞6車！　5乘客急送防疫旅館
蔡英文全副武裝戴鋼盔！　視察新式教召發加菜金
盧布大貶值！　男在UNIQLO「大灑鈔票」沒人撿
快訊／北市30多歲女確診　足跡去過2間麵店、豆花冰店
蘋果街景車狂出沒「超過Google Maps？」　兩派戰翻
《甄嬛》女星爆紅後消失！　「崩壞近照」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東森集團響應「新北山海造林計畫」拚3年種1.5萬棵樹

雲林全民健康運動年　首場全民健走西螺大橋開跑

斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽登場　上千選手齊聚斗六飆風競速

快訊／台南關廟區住宅火警　連棟建築物冒火舌2孩童脫困

觀音區地方創生工作站揭牌　帶動繁榮觀音蓮花客庄

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

驛起響愛公益園遊會3／26登場　助失能者「澡」幸福「浴」見愛　

半島歌謠祭「老調新聲」　李英宏、大象體操改編民謠發表新作

參選屏東4選區議員　葉信興披民眾黨旗幟投入選戰

台3線鹿田段攔查取締改裝車輛　台南玉井警攔87車取缔15件

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

東森集團響應「新北山海造林計畫」拚3年種1.5萬棵樹

雲林全民健康運動年　首場全民健走西螺大橋開跑

斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽登場　上千選手齊聚斗六飆風競速

快訊／台南關廟區住宅火警　連棟建築物冒火舌2孩童脫困

觀音區地方創生工作站揭牌　帶動繁榮觀音蓮花客庄

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

驛起響愛公益園遊會3／26登場　助失能者「澡」幸福「浴」見愛　

半島歌謠祭「老調新聲」　李英宏、大象體操改編民謠發表新作

參選屏東4選區議員　葉信興披民眾黨旗幟投入選戰

台3線鹿田段攔查取締改裝車輛　台南玉井警攔87車取缔15件

盤點喝水最重要9時機！營養師破解1公式算「每日最低飲水量」

「老師、前輩不一定是對的」！　主播張齡予挺中一中學生據理力爭

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

全台白色情人節5大浪漫約會地！夢幻玫瑰燈海、躺草皮慵懶看夕陽

陳時中力挺HBL　親臨小巨蛋觀賞4強戰

5部韓劇有超夯的OL髮型範本　朴敏英、孫藝真都愛鎖骨中長髮

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍武設施

動力火車高雄巨蛋又秒殺！　樂翻：我們再度覺得很開心

快訊／國1防疫專車「未注意車前狀況」追撞　5名乘客急送防疫旅館

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

嚴抓高雄式騎法　24hrs又開出1043張罰單

三芝櫻花生命園區　植存人數大幅攀升

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟

成功嶺同梯教召　「戰力強」小鮮肉14人報到集合　

台3線鹿田段攔查取締改裝車輛

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

學甲戰警揪出毒犯起安毒

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

單親國二生父母先後過世　油漆工房東收養卻中風

金山區仁愛路多處路面破損　3月底前改善完工

嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　日女星代言

學甲蜀葵花文化節黃偉哲呼籲來賞花

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

2021+地景藝術節　霹靂金曲同樂會12日演出

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面