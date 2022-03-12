雲林全民健康運動年　首場全民健走西螺大橋開跑

▲雲林縣全民健康運動年正式啟動後，首場鄉鎮的健行活動由雲林縣政府與雲林縣體育會攜手於今日在西螺鎮西螺大橋旁拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林全民健康運動年正式啟動後，辦理首場鄉鎮的健行活動今(12)日在西螺鎮西螺大橋旁拉開序幕，雲林縣府期透過活動辦理培養運動風氣，鼓勵民眾養成規律運動習慣，進而提升生活品質與健康。由雲林縣長、副縣長、新聞處長等多名縣議員及民代共同鳴槍起跑，上千民眾從西螺大橋出發，健行總距離約4公里。

今日健行活動由雲林縣政府與雲林縣體育會攜手，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、新聞處長羅處東、縣體育會理事長郭志恆、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟等人共同鳴槍起跑，帶領數千民眾，在美麗的西螺大橋南側廣場出發起跑。

縣長張麗善表示，在美麗的西螺大橋旁起跑，要讓西螺鄉親及參與的朋友們見證我們治理濁水溪揚塵的成效外，更希望掀起鄉親健走的旋風，全家一起走出戶外走出健康，各鄉鎮的健走活動後續將由縣府各局處於五月底前接力在縣內20個鄉鎮舉辦，透過各鄉鎮的健走活動，讓民眾熟悉縣內各地適合運動的場域，相關活動資訊請留意雲林縣政府臉書公告。

張麗善說，健走是一項簡單容易施行的運動，透過本能的行走，自主改變節奏與行進速率以及健走的時間與距離，達成不同的運動強度，並且與慢跑容易銜接而晉級。縣府規劃籌辦雲林縣全民健康運動年，在各鄉鎮辦理健走活動，期望透過進入門檻技術要求較低的健走，引發民眾帶動家人與朋友一同加入運動的行列，導入全民運動的起點，養成規律的運動生活型態，而獲得全民健康的效益。

新聞處長羅處東指出，民眾平常透過工作中上身體就有一定程度的活動，然而職場上的身體活動屬於勞動的屬性有別於運動，運動時的身體活動帶有自主，而多元化的活動內容選擇自由度高，在心理的效益上有截然不同的功能，因此推動縣內的運動風氣除了生理健康的提升，還有心理健康與生活品質促進的目標。

羅處東說，除了於各鄉鎮辦理健行運動外，縣府特別於雲林縣政府官網首頁建置「雲林健康運動抽獎登記平台」，採用線上線下並行方式，讓不同使用習慣的民眾都能輕鬆應用，讓參加縣府舉辦的運動年相關活動或健康測量的民眾都能參加抽獎活動，於抽獎平台分享個人運動紀錄上傳證明或「2022雲林全民健康運動年」相關文章，都能參加Switch 健身環等運動相關產品抽獎，藉此鼓勵大家一起來運動。

▲健行活動由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、新聞處長羅處東、縣體育會理事長郭志恆、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟等人共同鳴槍起跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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