布袋戲絕跡珍貴收藏　鍾任壁大師4百文物典藏特展至5／1

▲「壁」生珍藏展覽內容是由新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑團長（右二）從先父鍾任壁大師所珍藏逾千件藏品中挑選四百餘件盔帽、服飾、戲偶、輿轎等布袋戲珍貴文物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府舉辦「壁」生珍藏-鍾任壁文物典藏特展宣傳記者會，縣長張麗善、文化資產局主任秘書林滿圓、首席顧問黃逢時、文觀處長陳璧君及新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑團長一同出席，特展展期自5月1日，張麗善邀請歡迎民眾踴躍前往虎尾布袋戲館欣賞鍾任壁大師畢生收藏的珍貴布袋戲文物。

雲林縣長張麗善表示，「壁」生珍藏展覽內容是由新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑團長從先父鍾任壁大師所珍藏逾千件藏品中挑選四百餘件盔帽、服飾、戲偶、輿轎等布袋戲珍貴文物。鍾任壁大師除演技精湛外，更投入畢生精力於布袋戲的傳承、改革與保存典藏，一再宣導禮義廉恥、忠孝節義的觀念來教化人心，並傳承布袋戲技藝寓教於樂，培育出許多優秀人才。

張麗善說，鍾任壁大師的演藝起點從雲林出發、途中全國奔走、晚年踏足世界，一生經歷輝煌，最後選擇以展覽形式重回家鄉，彷彿完成一趟圓滿旅程，別具意義且機會難得，歡迎全國布袋戲迷踴躍蒞臨觀展。

文觀處長陳璧君表示，鍾任壁大師對於新興閣歷代布袋戲文物的保存，屬實戲界罕見，各種時期的戲偶，從古冊戲、劍俠劇、皇民劇、反共抗俄劇、內台金光戲、早期電視劇至現代劇等完整保存，收藏戲偶數量逾二千尊，傳統偶以泉州江加走、漳州徐竹初為主、台灣早期戲偶以彰化徐析森，內台金光偶以員林許協榮為大宗、現代偶以屏東邱文福為主，網羅各地刻偶名家作品，可謂是台灣布袋戲史上重要的文化資產。



鍾任樑團長表示，家父畢生除布袋戲外，沒有其他娛樂，終日與偶相處，收藏的動機，也是希望辦理展覽與大眾分享，此次特展要特別感謝文化部文化資產局積極性藝文紓困計畫補助及雲林縣政府、雲林布袋戲館全力協助，完成父親的心願。



文觀處長陳璧君說明，鍾任壁大師出生於西螺的布袋戲世家，1953年與排戲先生吳天來共同編創經典戲碼「大俠百草翁」，開創台灣金光戲連續劇時代，1982年鍾任壁率先開啟台灣以偶戲與國際戲劇文化交流的大門，並積極促成1999年第一屆雲林國際偶節開辦，晚年投入台灣布袋戲教育扎根、推廣及文化宣揚，將掌中藝術帶入校園，超過70年的演藝生涯，一生獲獎無數，期望透過展覽一同緬懷鍾大師的不朽身影，本次展出時間為2022年2月25日至5月1日，歡迎各地民眾蒞臨觀展。

▲「壁」生珍藏展覽內容是由新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑團長從先父鍾任壁大師所珍藏逾千件藏品中挑選四百餘件盔帽、服飾、戲偶、輿轎等布袋戲珍貴文物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►孫抱嬤倒省道路旁待救無援 巡邏警緊急伸援手

►盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次 連比丘尼也忍不住動手

►廟前自撞四輪朝天氣囊全爆 駕駛毫髮無傷...驚呼：土地公保佑

►快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林 預估2週後可望爆量通過

►農夫騎樓曬鈔票...機車男假問路搶錢 笨匪搶1千元不成連吃兩罪



