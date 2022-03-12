　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲縣府斥資逾4千萬　提升林內鄉溝渠排水、道路品質

▲林內鄉轄內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉轄內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善以「打造縣民安全宜居的生活環境」為重要施政目標，現投入超過4000萬經費，盼改善林內鄉內溝渠排水、提升當地道路品質。張麗善日前帶領縣府團隊前往林內鄉，會勘道路鋪面、排水溝渠、等5件改善工程案，除為在場鄉親說明工程預計改善項目外，並特地停留聽取地方意見。

縣長張麗善表示，前往林內鄉六個工區會勘，包括重興村等村里通行道路鋪面、烏塗村排水溝渠、林中村縣道154線旁幼兒園前路段道路側溝排水、林中及林北等村農水溝渠及減災公園排水等地農水路及側溝，針對所有民代及鄉親、公所提報陳情後，已交代工務處及水利處進行相關規劃，希望盡快完成道路及排水系統改善，改善整體路面及易淹水溝渠，讓鄉親免於淹水和道路顛簸造成之苦。

▲林內鄉轄內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善會勘111年林內鄉林中、林北等村農水溝渠改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，林內鄉轄內包含烏塗、九芎、烏麻、坪頂、重興、林茂等村內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整與消防局後側之閒置空間長年雜草叢生，無可提供消防員練習使用，在接獲林內鄉長張維崢陳情及公所提送補助計畫，即刻指示工務處籌措相關經費補助公所辦理，並安排現場勘查，儘速解決當地居民長久以來的困擾。

工務處說明，林內鄉村里通行道路鋪面改善工程，預算金額新台幣782萬元整，由縣府補助林內鄉公所辦理，改善道路面積總計12,844平方米，消防局後側環境改善面積總計1,299 平方米，改善後盼可提升林內鄉轄內道路行車安全及居民生活品質。
 
張麗善指出，為提升本縣林內鄉烏塗村、林中村及林北村排水溝渠給、排水能力，規劃「111 年林內鄉烏塗村排水溝渠改善工程」及「111年林內鄉林中、林北等村農水溝渠改善工程」兩案，工程總經費概估約為新台幣 2360 萬元，希冀改善道路及農田排水功能，俾利農民耕種收益及安全，降低淹水情形，促進地方發展。

▲林內鄉轄內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲針對林內鄉減災公園旁排水溝渠改善，縣府同意補助林內鄉公所施作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「111 年林內鄉烏塗村排水溝渠改善工程」位於雲林縣林內鄉烏塗村雲 154 縣側溝 (工區一)及和興八卦池後方(工區二)，現況溝渠破損，通洪斷面不足，易產生淤積與蔓生雜草，適逢豪雨期間，則溢淹至兩側農田，影響農民耕作及收成，估計改善溝渠長度為 377 公尺，工程經費為新台幣 620 萬元。

此外，「111 年林內鄉林中、林北等村農水溝渠改善工程」改善位置為雲 141 及雲 154 線附近工區，該處亦有溝渠破損，通洪斷面不足，常有遇豪雨排水不及之情形，透過本改善工程，藉以改善農田排水安全，預計改善溝渠長度 1375公尺，工程經費為新台幣 1740 萬元。

位於林中村縣道154沿線早年農田與道路相鄰排水大部分以漫流為主，水利、排水設施無妥善規劃，隨著城鄉發展及現代化農業進步，排水需求也逐漸上升。投入新台幣570萬元辦理「林內鄉縣道154線旁幼兒園前路段道路側溝排水改善工程」。範圍以林內鄉鄉立幼兒園路段為主，於道路南北兩側興建溝渠，待改善溝渠南側長約為350公尺、寬1公尺，北側長約80公尺、寬0.8公尺，預計工期為120日曆天。

針對林內鄉減災公園旁排水溝渠，因每逢豪雨易導致排水不及，影響附近居民生活安全及農民耕作，為此，透過補助林內鄉公所辦理改善。「111年林內鄉減災公園排水改善工程」，預算金額300萬元，預計改善排水溝長度計230M，寬度計0.6米，高度計1~2米，改善後可提升減災公園鄰近排水功能並改善附近農民耕作環境。

縣長張麗善最後呼籲，盼大家體諒各項工程施工期間，造成暫時性之不便，期待透過建設改善，帶給大家更舒適、安全的工作環境及生活品質。

▲林內鄉轄內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善會張麗善勘林內鄉烏塗村排水溝渠改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

►盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次　連比丘尼也忍不住動手

►快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林　預估2週後可望爆量通過

►農夫騎樓曬鈔票...機車男假問路搶錢　笨匪搶1千元不成連吃兩罪

►內政部長南下雲林參拜太平媽祖　徐國勇：遶境活動務必戴好口罩

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
名模驚傳確診新冠！病況曝光
女偶像「劈腿2男開房」離團脫了！　躺床解放F級車頭燈
獨／洋帥哥「洋鵰」短2cm求診　女醫：砍半還贏9成台男
狗鍊綑綁膠帶封口　恐怖夫妻拘禁少女街友逼賣淫下場曝
謝和弦爆離婚莉婭後首露面！　親曝情變關鍵
尹錫悅宣布「搬出青瓦台」！遷移總統辦公室原因曝光
張蘭避談大S！正能量語錄遭酸爆：汪小菲就是不知足
YouTube出手了！封鎖俄羅斯官媒頻道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林首成立「校園廉潔宣導小隊」　副縣長謝淑亞親自授旗

布袋戲絕跡珍貴收藏　鍾任壁大師4百文物典藏特展至5／1

雲縣府斥資逾4千萬　提升林內鄉溝渠排水、道路品質

路堤步道健行　台東縣長邀200里民歡喜鬥陣行

男帳戶被凍結生活困頓向警求助　暖警查出竟因欠繳罰款

雲林大蒜採收期將至　縣府呼籲農民別急著拋售新蒜

雲林良品上架寶雅　零食、禮盒從油品到飲品80據點專區上架

台南星星兒家庭與嘉南農田水利會志工　連續20年用植樹為台灣守護土地

雲林林內自行車水圳綠道啟用　40.3K「濁幹線」優先推動

「職場ㄟ大小事講座」　勞工局邀請中醫師莊順發分享健康快樂秘訣

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

雲林首成立「校園廉潔宣導小隊」　副縣長謝淑亞親自授旗

布袋戲絕跡珍貴收藏　鍾任壁大師4百文物典藏特展至5／1

雲縣府斥資逾4千萬　提升林內鄉溝渠排水、道路品質

路堤步道健行　台東縣長邀200里民歡喜鬥陣行

男帳戶被凍結生活困頓向警求助　暖警查出竟因欠繳罰款

雲林大蒜採收期將至　縣府呼籲農民別急著拋售新蒜

雲林良品上架寶雅　零食、禮盒從油品到飲品80據點專區上架

台南星星兒家庭與嘉南農田水利會志工　連續20年用植樹為台灣守護土地

雲林林內自行車水圳綠道啟用　40.3K「濁幹線」優先推動

「職場ㄟ大小事講座」　勞工局邀請中醫師莊順發分享健康快樂秘訣

謝和弦被爆「要參選中正萬華議員」回應了！　認曾受邀拍A片

偶爾脹氣打嗝！30歲女罹癌「胃壁像苦瓜」　醫驚：什麼症狀都沒有

Karsa驚傳發燒短暫隔離　V5與AL比賽將延期...碰頭Betty再等等

優納比、北市府打造「城市森林」　法籍總監親種幼苗、替女兒祈福

嗨玩桃園綠色悠遊節！YOYO家族熱鬧唱跳　寵物免費健檢還能抽大獎

樓上打通兩戶！新竹哥住新房「天花板卻漏水」　原因氣炸：快檢舉

雲林首成立「校園廉潔宣導小隊」　副縣長謝淑亞親自授旗

祈錦鈅稱被霸凌並公開對話　網紅推手圤智雨提告：誰敢跟她談合作

峮峮出寫真體重狂掉8公斤　「罩杯大縮水」粉絲照埋單

21歲女偶像「劈腿2男開房」離團脫了！　躺床解放F級車頭燈

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

嚴抓高雄式騎法　24hrs又開出1043張罰單

台南購物輕豪宅2名得主出爐

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

三芝櫻花生命園區　植存人數大幅攀升

成功嶺同梯教召　「戰力強」小鮮肉14人報到集合　

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟

台3線鹿田段攔查取締改裝車輛

學甲戰警揪出毒犯起安毒

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

東森集團響應新北山海造林計畫

台南日本友好登上日媒

單親國二生父母先後過世　油漆工房東收養卻中風

嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　日女星代言

2021+地景藝術節　霹靂金曲同樂會12日演出

更多熱門

相關新聞

雲林大蒜採收期將至　縣府籲勿拋售新蒜

雲林大蒜採收期將至　縣府籲勿拋售新蒜

雲林國產大蒜將於3月下旬進入採收期，今年全國大蒜種植面積較去年增加，目前國際蒜價仍維持高價，且政府禁止大陸蒜頭進口立場不變，故進口利潤不高。雲林縣政府請農民切勿聽信蒜商謠言，急於拋售新蒜，為避免產期集中出售造成銷售壓力，請農民將採收的新蒜乾燥後，視市場價格適時出售，以維護收益。

林內自行車水圳綠道啟用　先推「濁幹線」

林內自行車水圳綠道啟用　先推「濁幹線」

市長盃滑輪溜冰錦標賽登場　上千選手競速

市長盃滑輪溜冰錦標賽登場　上千選手競速

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　警緊急伸援手

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　警緊急伸援手

驛起響愛公益園遊會3/26登場　助失能者「澡」幸福「浴」見愛　

驛起響愛公益園遊會3/26登場　助失能者「澡」幸福「浴」見愛　

關鍵字：

溝渠林內鄉水利道路鋪面地方建設雲林

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

快訊／國道一號南下366.9K　7車嚴重追撞

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

夫妻年薪200萬「她想信貸買房」！網見存款傻了

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面