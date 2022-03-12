雲縣府斥資逾4千萬　提升林內鄉溝渠排水、道路品質

▲林內鄉轄內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善以「打造縣民安全宜居的生活環境」為重要施政目標，現投入超過4000萬經費，盼改善林內鄉內溝渠排水、提升當地道路品質。張麗善日前帶領縣府團隊前往林內鄉，會勘道路鋪面、排水溝渠、等5件改善工程案，除為在場鄉親說明工程預計改善項目外，並特地停留聽取地方意見。

縣長張麗善表示，前往林內鄉六個工區會勘，包括重興村等村里通行道路鋪面、烏塗村排水溝渠、林中村縣道154線旁幼兒園前路段道路側溝排水、林中及林北等村農水溝渠及減災公園排水等地農水路及側溝，針對所有民代及鄉親、公所提報陳情後，已交代工務處及水利處進行相關規劃，希望盡快完成道路及排水系統改善，改善整體路面及易淹水溝渠，讓鄉親免於淹水和道路顛簸造成之苦。

▲縣長張麗善會勘111年林內鄉林中、林北等村農水溝渠改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，林內鄉轄內包含烏塗、九芎、烏麻、坪頂、重興、林茂等村內道路因年久失修，導致路面老化析離凹凸不平整與消防局後側之閒置空間長年雜草叢生，無可提供消防員練習使用，在接獲林內鄉長張維崢陳情及公所提送補助計畫，即刻指示工務處籌措相關經費補助公所辦理，並安排現場勘查，儘速解決當地居民長久以來的困擾。

工務處說明，林內鄉村里通行道路鋪面改善工程，預算金額新台幣782萬元整，由縣府補助林內鄉公所辦理，改善道路面積總計12,844平方米，消防局後側環境改善面積總計1,299 平方米，改善後盼可提升林內鄉轄內道路行車安全及居民生活品質。



張麗善指出，為提升本縣林內鄉烏塗村、林中村及林北村排水溝渠給、排水能力，規劃「111 年林內鄉烏塗村排水溝渠改善工程」及「111年林內鄉林中、林北等村農水溝渠改善工程」兩案，工程總經費概估約為新台幣 2360 萬元，希冀改善道路及農田排水功能，俾利農民耕種收益及安全，降低淹水情形，促進地方發展。

▲針對林內鄉減災公園旁排水溝渠改善，縣府同意補助林內鄉公所施作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「111 年林內鄉烏塗村排水溝渠改善工程」位於雲林縣林內鄉烏塗村雲 154 縣側溝 (工區一)及和興八卦池後方(工區二)，現況溝渠破損，通洪斷面不足，易產生淤積與蔓生雜草，適逢豪雨期間，則溢淹至兩側農田，影響農民耕作及收成，估計改善溝渠長度為 377 公尺，工程經費為新台幣 620 萬元。

此外，「111 年林內鄉林中、林北等村農水溝渠改善工程」改善位置為雲 141 及雲 154 線附近工區，該處亦有溝渠破損，通洪斷面不足，常有遇豪雨排水不及之情形，透過本改善工程，藉以改善農田排水安全，預計改善溝渠長度 1375公尺，工程經費為新台幣 1740 萬元。

位於林中村縣道154沿線早年農田與道路相鄰排水大部分以漫流為主，水利、排水設施無妥善規劃，隨著城鄉發展及現代化農業進步，排水需求也逐漸上升。投入新台幣570萬元辦理「林內鄉縣道154線旁幼兒園前路段道路側溝排水改善工程」。範圍以林內鄉鄉立幼兒園路段為主，於道路南北兩側興建溝渠，待改善溝渠南側長約為350公尺、寬1公尺，北側長約80公尺、寬0.8公尺，預計工期為120日曆天。

針對林內鄉減災公園旁排水溝渠，因每逢豪雨易導致排水不及，影響附近居民生活安全及農民耕作，為此，透過補助林內鄉公所辦理改善。「111年林內鄉減災公園排水改善工程」，預算金額300萬元，預計改善排水溝長度計230M，寬度計0.6米，高度計1~2米，改善後可提升減災公園鄰近排水功能並改善附近農民耕作環境。

縣長張麗善最後呼籲，盼大家體諒各項工程施工期間，造成暫時性之不便，期待透過建設改善，帶給大家更舒適、安全的工作環境及生活品質。

▲縣長張麗善會張麗善勘林內鄉烏塗村排水溝渠改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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