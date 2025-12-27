　
地方 地方焦點

瞄準下一個世代　陳亭妃拋「交通七彩行、福利六都齊」政見

▲民進黨台南市長初選政見說明會登場，立委陳亭妃提出交通、福利與產業三大主軸，勾勒台南未來藍圖。（記者林東良翻攝）

▲民進黨台南市長初選政見說明會登場，立委陳亭妃提出交通、福利與產業三大主軸，勾勒台南未來藍圖。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選政見說明會27日晚間登場，立法委員陳亭妃回顧自己23歲踏入地方議會，至今深耕政壇近28年的從政歷程，她表示，27年來歷經10年議員、17年立委，長時間傾聽市民需求，也讓她更清楚政策如何真正落實到生活現場，「我已經準備好，承擔市長的責任。」

陳亭妃指出，市政不能零碎推動，而必須有清楚主軸與可執行的整體藍圖。多年來走遍台南37區、長時間與基層對話，讓她對地方需求有最直接的掌握，也更確信此刻是台南邁向下一個世代的重要關鍵點。

在交通政策上，陳亭妃重申「交通七彩行」整體構想，主張以「四橫三縱」快速道路為骨架，整合捷運環狀路網、鐵路地下化與立體化、觀光輕軌、自行車道及糖鐵五分車系統，打造兼顧通勤、生活與觀光的立體交通網絡。她強調，交通建設不只是工程，而是縮短溪北、溪南、山區與沿海距離、打破城鄉差距的關鍵。

在社會福利方面，陳亭妃提出「福利六都齊」目標。她指出，中央已推動0到6歲國家一起養，但在六都競爭下，台南部分加碼政策仍有落差。未來將針對育兒津貼、青年政策、社會住宅與租屋補貼、婦女健康補助，以及長者敬老卡點數、重陽禮金與帶狀疱疹疫苗補助等項目，逐一對標其他五都，補齊台南不足之處。她也表示，將成立「青年局」，整合分散於各局處的青年政策，讓年輕人不必再四處奔波。

在產業與觀光發展上，陳亭妃提出「科技三軸」與「五大觀光軸」布局。她說明，後壁花卉產業園區已升格為中央第四級單位，南科進入第四期並延伸至沙崙，結合AI運算中心與大南方新矽谷計畫，未來將串聯經濟部產業園區、市府科工區及周邊工業區，形成人才與產業聚落。

觀光方面，陳亭妃提出以大新營、曾文南科、濱海藍帶、大目降及府城新豐五大觀光軸，結合山海地景、宗教文化、歷史街區與在地美食，發展深度旅遊，讓觀光效益回流地方社區，帶動就業與生活品質同步提升。她也回顧，8年前參與市長初選後，並未離開地方，而是持續走遍37區，透過後援會作為「眼睛與耳朵」，即時掌握地方需求，無論會勘、協調或中央質詢都全力以赴，相關行程與質詢紀錄也公開在臉書平台供民眾檢視。

陳亭妃最後表示，台南正站在下一個世代的關鍵節點，未來的市長必須整合資源、穩定前行、凝聚信任，「我希望用一套成熟、可執行、真正了解37區的政策藍圖，帶領台南走得更穩，也走得更遠。」

林俊憲苦笑等不到陳亭妃承諾　喊話黨員要遵守黨紀接受初選結果

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，對於是否認為陳亭妃有明確承諾，若初選輸就全力支持？綠委林俊憲會後受訪時哈哈笑表示，「她還是沒有，我沒贏會支持對手、但我贏了你也要支持我啊，這句話等到今天」。林也表示，一般人都不會懷疑這件事，像高雄那四位候選人也不會被問，自己在台南卻很常被問，應該是大家對過去議長跑票事件心有餘悸、傷害很深。

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

舉不出對方優點？　陳亭妃酸林資源多、林俊憲嗆選市長不是照排隊

台南光電弊案激辯　林俊憲點名郭信良、陳亭妃舉「黃偉哲愛將」反擊

初選後會挺對方？　林俊憲嗆「等對手承諾」、陳亭妃喊民調全贏

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

