瞄準下一個世代　陳亭妃拋「交通七彩行、福利六都齊」政見

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選政見說明會27日晚間登場，立法委員陳亭妃回顧自己23歲踏入地方議會，至今深耕政壇近28年的從政歷程，她表示，27年來歷經10年議員、17年立委，長時間傾聽市民需求，也讓她更清楚政策如何真正落實到生活現場，「我已經準備好，承擔市長的責任。」

陳亭妃指出，市政不能零碎推動，而必須有清楚主軸與可執行的整體藍圖。多年來走遍台南37區、長時間與基層對話，讓她對地方需求有最直接的掌握，也更確信此刻是台南邁向下一個世代的重要關鍵點。

在交通政策上，陳亭妃重申「交通七彩行」整體構想，主張以「四橫三縱」快速道路為骨架，整合捷運環狀路網、鐵路地下化與立體化、觀光輕軌、自行車道及糖鐵五分車系統，打造兼顧通勤、生活與觀光的立體交通網絡。她強調，交通建設不只是工程，而是縮短溪北、溪南、山區與沿海距離、打破城鄉差距的關鍵。

在社會福利方面，陳亭妃提出「福利六都齊」目標。她指出，中央已推動0到6歲國家一起養，但在六都競爭下，台南部分加碼政策仍有落差。未來將針對育兒津貼、青年政策、社會住宅與租屋補貼、婦女健康補助，以及長者敬老卡點數、重陽禮金與帶狀疱疹疫苗補助等項目，逐一對標其他五都，補齊台南不足之處。她也表示，將成立「青年局」，整合分散於各局處的青年政策，讓年輕人不必再四處奔波。

在產業與觀光發展上，陳亭妃提出「科技三軸」與「五大觀光軸」布局。她說明，後壁花卉產業園區已升格為中央第四級單位，南科進入第四期並延伸至沙崙，結合AI運算中心與大南方新矽谷計畫，未來將串聯經濟部產業園區、市府科工區及周邊工業區，形成人才與產業聚落。

觀光方面，陳亭妃提出以大新營、曾文南科、濱海藍帶、大目降及府城新豐五大觀光軸，結合山海地景、宗教文化、歷史街區與在地美食，發展深度旅遊，讓觀光效益回流地方社區，帶動就業與生活品質同步提升。她也回顧，8年前參與市長初選後，並未離開地方，而是持續走遍37區，透過後援會作為「眼睛與耳朵」，即時掌握地方需求，無論會勘、協調或中央質詢都全力以赴，相關行程與質詢紀錄也公開在臉書平台供民眾檢視。

陳亭妃最後表示，台南正站在下一個世代的關鍵節點，未來的市長必須整合資源、穩定前行、凝聚信任，「我希望用一套成熟、可執行、真正了解37區的政策藍圖，帶領台南走得更穩，也走得更遠。」