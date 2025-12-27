　
地方 地方焦點

3千人開跑+32站補給吃紅豆　屏東萬丹紅豆公益馬拉松把愛跑進社區

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

記者陳崑福／屏東報導

結合運動、在地文化與公益關懷的「2025萬丹紅豆公益馬拉松」，今（28）日在萬丹農會廣場熱鬧開跑，吸引超過3,000名跑者齊聚萬丹，用雙腳感受鄉鎮風景、用行動傳遞愛心。全程設置32個特色補給站，將紅豆產業、美食文化融入賽事，不僅是一場馬拉松，更是一場屬於萬丹的人情味饗宴。

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

本次馬拉松賽事最大特色，在於路線沿途精心規劃約32個特色補給站，每一站都結合萬丹引以為傲的紅豆產業及在地美食，不僅為選手補充體力，也讓跑者在奔跑過程中，深入體驗萬丹的農村風情與人文底蘊。許多跑者直呼，這不只是一場比賽，更像是一趟用雙腳走讀萬丹的旅程。

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

活動前一晚（27日）登場的「選手之夜」，同樣吸引不少選手與鄉親參與。現場由在地國中小學生帶來精彩演出，展現青春活力與地方特色，為賽事暖身，也凝聚社區情感，讓參與者在比賽前夕就感受到萬丹滿滿的熱情與人情味。
主辦單位指出，萬丹紅豆公益馬拉松不僅止於一日的賽事，更希望將公益精神持續延伸。預計於明年1月17日舉辦「愛的延伸」公益活動，透過發放紅包與義煮等方式，關懷在地弱勢族群，將跑者與社會各界的愛心化為實際行動，讓溫暖在社區中持續流動。

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

▲「2025萬丹紅豆公益馬拉松」28日開跑。（圖／洪宗麒提供）

由於馬拉松賽事報名已截止，主辦單位也呼籲尚未參與的民眾，仍可踴躍加入1月17日的「愛的延伸」公益活動，一同感受萬丹紅豆公益馬拉松所傳遞的溫馨力量。

萬丹鄉公所表示，萬丹鄉擁有豐富的自然資源與濃厚的人情味，此次公益馬拉松活動不僅促進地方觀光及推動萬丹在地發展，還幫助更多需要關懷的社區與個人，將這份溫暖與愛心繼續延續。特別感謝屏東縣議員洪宗麒的全力支持與協助，洪議員不僅幫助籌辦此次活動，還帶來一系列精彩的公益活動，讓更多民眾感受到萬丹的熱情與公益精神。他表示，活動不僅有助於提升萬丹的知名度，更能將公益精神深植在社區，並為在地居民及需要幫助的群體帶來更多支持。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

