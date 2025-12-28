賴清德「祝福謝衣鳯能出線」　盼鄉親支持民進黨陳素月

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



2026年民進黨彰化縣長黨內之爭，由立委陳素月以些微差距勝出，獲得選對會建議徵召，總統賴清德今（28）日於永安宮與福安宮參香，為活動祈福時，除了感謝四位初選者的大度，讓陳素月出線外，也祝福謝衣鳯能夠出線代表國民黨選彰化。

▲賴清德提陳素月選彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣溪湖鎮即將於12月29日至明年1月4日，舉辦24年一次的「全鎮大建醮」，活動跨越到元旦年後假期，依據時程，28日晚上有玉皇宮國樂演奏、29日子時開香進入活動高潮、1月3日晚上有演唱會，1月4日晚間明華園戲劇表演，預計將吸引超過5,000名民眾參與。

▲謝衣鳳指出挑戰成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清德今天下午蒞臨永安宮與福安宮參香，提到國民黨現在也在初選，祝福謝衣鳯能夠出線代表國民黨選彰化，民進黨部分是由陳素月出線，也感謝黨內有四位同志競爭勇敢承擔責任，過去大家都沒有互相攻擊，只有在講自己的理想怎麼為彰化打拼，雖然大家差距不大，但最後決定提名陳素月，其他3人也無條件宣布支持，也感謝他們的風度。

謝衣鳯也指出，經過了長時間的思考，以及聽到了眾多基層支持者的聲音，我願意來挑戰成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人，並且整合黨內所有競爭者的聲音，以及所有基層民眾的期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。