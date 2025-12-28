2026台灣燈會嘉義宣傳　雙溪國小與日本小學共創友誼

▲雙溪國小推動國際教育有成，日本小學師生首度來台交流 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣雙溪國小107年起發展國際教育課程，校長徐英傑在112年與日本大阪府泉大津市立浜小學建立初次交流，近日邀請浜小學校師生訪台，日前由嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡等人熱情接待，也向浜小學校師生宣傳「2026台灣燈會在嘉義」。

雙溪國小過去7年積極推動國際教育，如今已成為雙溪國小特色，自從112年與泉大津市立浜小學建立情誼後，經過雙方2年的交流與努力，終於促成浜小學師生首次來台拜訪雙溪國小，兩校以防災為題進行交流，並提供Homestay服務，讓日本師生體驗嘉義縣的生活與文化。

晚宴中雙溪國小全體師生及家長熱情接待日本賓客，翁章梁也以茶席、阿里山高山茶與「嘉義優鮮」農特產品款待外賓。

隨後翁縣長與日本外賓、美國與巴基斯坦籍外籍教師共同拆開校方布置的大型禮物「太陽之都」燈箱裝置藝術，向眾人宣傳「2026台灣燈會在嘉義」，精緻燈箱揭幕後令眾人讚嘆連連。

翁章梁說，雙溪國小的孩子固定與泉大津市立浜小學的孩子進行視訊交流，逐步穩固兩校關係，希望透過不同層次的交往，台灣能與日本建立更深的連結，也希望這次來訪的師生都能感受嘉義的熱情





徐英傑指出，雙溪國小以「愛鄉土」、「用科技」、「接國際」的理念發展特色課程，期盼帶給日方友人與日本學生更深刻的印象，也在交流中看見嘉義縣的美好，本次實體交流互動為雙溪學子拓展視野，建立跨國友誼，今後將繼續維持這段美好情誼。