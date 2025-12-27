歲末最強公益盛事　扶輪3502地區四大公益活動「團結行善」力量大

▲張玉斌總監（左一）全力支持盲人環台路跑活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區結合園遊會、青少年熱舞、盲人路跑、愛心捐血的四大公益主題「2025-26年度點亮希望公益嘉年華園遊會」活動，27日於桃園區藝文廣場溫馨登場。3502地區總監張玉斌表示，四大公益主題活動同日展開，在3502地區是首次，而盲人環台路跑為明年扶輪世界年會在台灣，全省12個地區1000多扶輪社參加，首站在桃園出發，深具意義。

▲盲人環台路跑首站在桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

張玉斌總監說，籌辦盲人環台路跑桃園站活動，桃園地區的扶輪社友花了很多時間策劃，包括陪跑者、加油者和補給站的設置等等，3502地區也捐出40萬給「台灣盲人環台為公益而跑協會」做為募集年菜的經費，還有30 個免費公益園遊攤位供社福團體進駐，結餘款將悉捐給桃園地區的弱勢團體及偏鄉孩童，並且邀請扶青、扶少及扶輪童軍們參與，透過服務「團結行善」，期鼓勵更多優秀年輕朋友加入扶輪。

▲國際扶輪3502地區四大公益主題活動同日展開，為歲末最強公益盛事。（圖／記者楊淑媛攝）

國際扶輪3502地區寶眷聯誼會會長呂莉萍表示，扶輪人於公益活動的推動，寶眷是很重要的支持力量，希望集結寶眷的力量，讓今年扶輪「團結行善」力量更強大。於此次公益活動擔任推廣形象主委的八德耀德社友、現任市議員張碩芳表示，透過扶輪人的「團結行善」、資源整合，讓公益的精神傳遞。

尤其是盲人環台路跑的首站在桃園，吸引來自日本、香港等地的國際跑者，與台灣視障跑者及陪跑員共同參與。多數國際跑者並非首次來台，而是持續回到這條公益路線，以體能挑戰支持弱勢，展現跨國、跨文化的長期公益承諾，讓她看到在道路上或者公共資源方面，對於視障或身障者，有那些要加強改善。

▲市議員張碩芳號召活動地點的週邊7個上百位里民參與。（圖／記者楊淑媛攝）

此次活動也號召活動地點的週邊7個上百位里民參與，及邀請出席的副市長蘇俊賓、文化局、社會局、婦幼局等局處長官，亦現身陪跑，大家一起展現對弱勢關懷的行動力。2025-26年度點亮希望公益嘉年華園遊會活動，從上午9 點的樂團暖場一路嗨到傍晚，現場集結超過100 個公益與特色攤位，吸引超過3,000 名民眾熱情參與。

▲扶輪社友展現才藝，熱血演出。（圖／記者楊淑媛攝）

本次活動由國際扶輪3502地區主辦，桃園市政府文化局指導，不僅有熱血的青少年熱舞對決，下午更迎來第33屆金曲歌王 王俊傑的深情演唱，以及「盲人環台為公益而跑」隊伍的溫馨抵達；3502地區各扶輪社帶來精彩絕倫的壓軸大匯演，展現扶輪人多才多藝的一面。

包括：副市長蘇俊賓、市議員黃婉如、林政賢、許清順、張桂綿、張碩芳、社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、國際扶輪3502地區總監張玉斌、3502地區寶眷聯誼會會長呂莉萍等人士出席這場歲末最強的公益盛事。