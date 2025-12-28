明天短暫回溫「2地防大雨」　未來一周2波冷空氣再探11度

記者周湘芸／台北報導

明天短暫回溫，基隆北海岸、東北部有大雨機率，周二起東北季風影響，跨年及元旦新竹以北及東北部有短暫雨，其他地區雲量也偏多。周五大陸冷氣團南下，全台有感降溫，低溫下探11度，也不排除達強烈大陸冷氣團等級。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周2波冷空氣影響，明天中層水氣仍多，基隆北海岸、東北部降雨時間長，且有局部較大雨勢，桃園以北、花蓮地區及竹苗山區都有局部短暫雨，台東及恆春為零星短暫雨，其他地區多雲。

溫度方面，他表示，明天北部、東北部早晚偏涼，苗栗以南日夜溫差大，各地低溫14至18度，北部高溫21至23度，其他地區24至27度，清晨中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周二東北季風增強，北部及東北部降溫，預計影響到元旦，新竹以北及東北部有短暫雨，苗栗、花東及恆春為局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周五另一波大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周六各地偏冷，下周日冷氣團稍微減弱，桃園以北、東半部及恆春仍有局部短暫雨。

林定宜表示，周五這波冷空氣目前為大陸冷氣團的強度，不排除還有增強空間，後續幾天還要觀察，最冷時間點預計為周五晚間至周六整天，北部約11度、東部12度、南部14度，是否降雪也還要觀察。

他也說，跨年當日受東北季風影響，桃園以北及東北部雲量多，降雨機率高，元旦各地雲量都偏多，看到曙光機率不高。

▲元旦日出時刻表。（圖／氣象署提供）