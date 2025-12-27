爆滿破6萬人！南瀛草地音樂會嗨翻新營　玖壹壹壓軸全場變夜店

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動持續升溫，27日晚間在新營南瀛綠都心公園登場的「南瀛草地音樂會」，邀集台、日重量級卡司接力開唱，現場人潮爆滿，市府統計吸引超過6萬人次到場同歡，氣氛一路嗨到深夜。

台南市長黃偉哲表示，今晚活動現場人氣爆棚，參與民眾不僅來自大新營地區，還有不少人特地從嘉義及台南市區前來共襄盛舉。他也笑說，市民若對跨年活動卡司有任何想法，都歡迎向市長「許願」，市府會持續努力，為市民打造最精彩的耶誕跨年盛會。

音樂會演出高潮迭起，情歌王子林隆璇攜手兒子林亭翰合唱〈你那麼愛他〉，父子同台展現深厚默契，浪漫旋律瞬間籠罩全場；影視歌三棲的郭書瑤以唱跳演出點燃舞台魅力，讓現場氣氛迅速升溫。日本新生代女子樂團Faulieu.則首度登上台南跨年系列舞台，展現創作實力與清新舞台魅力，帶來耳目一新的視聽體驗。



壓軸登場的本土天團玖壹壹更是讓全場情緒直接衝頂，〈鄉下來的〉、〈派對俠〉、〈嘻哈樁腳情〉等一連串夯曲接力開唱，新營瞬間化身大型戶外夜店，萬人齊跳、嗨翻全場。

黃偉哲指出，市府在有限資源下，持續與市民一起「造夢」，打造台南限定的耶誕跨年品牌，今年活動集結台、港、日、韓多國高人氣藝人，新營場更是首次邀請日本藝人登台演出，成功拓展流行音樂的國際交流。他也特別準備肉燥飯、東山咖啡、鹽地番茄乾等台南在地美食，在後台款待藝人，展現台南的人情味。

市府強調，台南耶誕跨年活動無論精彩度或吸睛度，皆名列全國前茅，近兩年更勇奪跨年當日YouTube發燒影片冠軍，高人氣與高CP值已成為官方跨年活動的代表之一。市府也感謝企業與贊助商的大力支持，讓活動得以順利舉辦。

黃偉哲也提醒，12月31日跨年夜將於永華市政中心西側廣場登場，卡司與節目內容同樣精彩，邀請市民下班後直接前來，一起迎接2026年。