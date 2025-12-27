　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

爆滿破6萬人！南瀛草地音樂會嗨翻新營　玖壹壹壓軸全場變夜店

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動持續升溫，27日晚間在新營南瀛綠都心公園登場的「南瀛草地音樂會」，邀集台、日重量級卡司接力開唱，現場人潮爆滿，市府統計吸引超過6萬人次到場同歡，氣氛一路嗨到深夜。

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今晚活動現場人氣爆棚，參與民眾不僅來自大新營地區，還有不少人特地從嘉義及台南市區前來共襄盛舉。他也笑說，市民若對跨年活動卡司有任何想法，都歡迎向市長「許願」，市府會持續努力，為市民打造最精彩的耶誕跨年盛會。

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

音樂會演出高潮迭起，情歌王子林隆璇攜手兒子林亭翰合唱〈你那麼愛他〉，父子同台展現深厚默契，浪漫旋律瞬間籠罩全場；影視歌三棲的郭書瑤以唱跳演出點燃舞台魅力，讓現場氣氛迅速升溫。日本新生代女子樂團Faulieu.則首度登上台南跨年系列舞台，展現創作實力與清新舞台魅力，帶來耳目一新的視聽體驗。

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）
壓軸登場的本土天團玖壹壹更是讓全場情緒直接衝頂，〈鄉下來的〉、〈派對俠〉、〈嘻哈樁腳情〉等一連串夯曲接力開唱，新營瞬間化身大型戶外夜店，萬人齊跳、嗨翻全場。

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，市府在有限資源下，持續與市民一起「造夢」，打造台南限定的耶誕跨年品牌，今年活動集結台、港、日、韓多國高人氣藝人，新營場更是首次邀請日本藝人登台演出，成功拓展流行音樂的國際交流。他也特別準備肉燥飯、東山咖啡、鹽地番茄乾等台南在地美食，在後台款待藝人，展現台南的人情味。

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

市府強調，台南耶誕跨年活動無論精彩度或吸睛度，皆名列全國前茅，近兩年更勇奪跨年當日YouTube發燒影片冠軍，高人氣與高CP值已成為官方跨年活動的代表之一。市府也感謝企業與贊助商的大力支持，讓活動得以順利舉辦。
黃偉哲也提醒，12月31日跨年夜將於永華市政中心西側廣場登場，卡司與節目內容同樣精彩，邀請市民下班後直接前來，一起迎接2026年。

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日晚間登場，吸引超過6萬人次湧入新營南瀛綠都心公園。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝
脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！　急刪文道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

新街少棒隊威力盃奪冠獲許淑華允諾修繕訓練場地

更多熱門

相關新聞

從新營瓦斯氣爆談起南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

從新營瓦斯氣爆談起南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

台南新營地區日前發生瓦斯氣爆事故，造成民眾生命與財產損失，也再度凸顯居家用氣安全的重要性。為提升市民防火防災意識，台南市消防局第一救災救護大隊近日受邀參與南天電視《逗陣來聽講》節目訪談，透過實際案例說明瓦斯使用風險，並向民眾宣導瓦斯安全、一氧化碳防制、住宅用火災警報器及防災背包等關鍵觀念。

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

壓軸是倒數第二　糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

壓軸是倒數第二　糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」從校園扎根守護下一代

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」從校園扎根守護下一代

關鍵字：

南瀛草地音樂會新營玖壹壹壓軸夜店

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面