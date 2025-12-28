仁義湖畔大酒店捐贈嘉義復康巴士　助偏鄉長者出行

▲「企業送愛 社福溫暖行」 仁義湖畔大酒店捐贈社福專車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

仁義湖畔大酒店捐贈嘉義縣社會局和阿里山鄉公所社福專車，阿里山鄉公所日前在公所前廣場舉行「114年度復康巴士淨車祈福捐贈活動」，儀式由鄉長高瑞芳主持，仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻、社會局長張翠瑤、縣議員武清山、晶聖協會總幹事張哲豪等人共同出席。

張翠瑤表示，蔡惠櫻董事長長年投入公益、關懷弱勢、積極行善，除了這次捐贈阿里山鄉公所復康巴士、捐贈嘉義縣社會局訪視公務車外，113年也捐贈嘉義縣晶聖發展協會社區老人接駁服務，協助偏鄉長者就醫、外出與參與社區活動，感謝蔡董事長讓愛走進偏鄉各角落。

高瑞芳鄉長表示，阿里山鄉老人人口已達21.1%，轄內均處高山地區，交通條件相對不便，民眾就醫與復健需求高，復康巴士是提升偏鄉健康服務的重要資源，原山區接駁車已老舊，服務量能不足，許多偏遠村里長輩因交通不便，無法前往社區據點或接受餐飲服務。特別感謝蔡董事長看見需求，慷慨捐贈車輛購買復康巴士。

蔡惠櫻董事長長期配合山區發展觀光產業，包含飯店經營、合作生產及遊憩事業。蔡董事長表示，端賴山區鄉親、村長、代表議員及鄉長協助，有機會在阿里山鄉安身立命、從事公益，對此深感榮幸。期盼事業永續，未來將持續與民間政府合作，以事業為基從事公益，為弱勢族群打造更加友善與溫暖的嘉義縣。