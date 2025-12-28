嘉義YouBike新制上路　全車種強制投保保障騎乘安全

▲115/1/1起，嘉義市YouBike全車種強制投保新制上路 安全保障再+1 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府積極推動綠色運具的公共運輸，自109年12月啟用公共自行車YouBike 2.0以來，使用人次持續提升，截至114年12月，全市已建置216處租賃站點，累積騎乘人次突破870萬，平均周轉率達每車4.2轉以上，顯見公共自行車已成為市民日常通勤與生活的重要交通工具。

市府參考各縣市納保執行經驗，為進一步確保市民騎乘安全，自115年1月1日起，嘉義市YouBike全車種（含YouBike 2.0與電輔車2.0E），須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借。市府強調，公共自行車傷害險之保險費用由市府全額負擔，民眾無須自行支付任何費用，呼籲市民朋友儘早完成投保登錄，以保障自身騎乘權益。

交通處長許啟明補充，公共自行車為嘉義市層級式公共運輸中「最後一哩路」的重要環節，為滿足民眾騎乘需求，市府仍持續評估加密站點或增加車輛，擴大服務路網，提升租借便利性，打造更加完善的綠色交通環境；而為了進一步保障使用者騎乘安全，自啟用迄今，市府除為騎乘者投保公共自行車傷害險外，亦同步投保第三人責任險，提供更周全的保障。

市府提醒，公共自行車傷害險採實名制，民眾可透過微笑單車APP 或官方網站會員專區完成投保登錄，且登錄資料須與實際騎乘者相符，方可保障理賠權益。若同一手機門號綁定多張票卡進行租借，務必於每張票卡分別填寫正確的被保險人資料。保險公司於理賠時，將比對事故當次租借紀錄、醫療證明及登錄資料是否一致，請民眾特別留意，以免影響自身權益。

市府進一步說明，公共自行車傷害險保障內容包括騎乘者於意外事故中發生失能或死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金及喪葬保險金）；若因事故受傷住院，另可每日最高獲得1,000元住院醫療保險金理賠。相關公共自行車傷害險資訊，請至微笑單車官方網站查詢。