超萌魅力席捲八卦山！ 彰化月影燈季璀璨點燈　6萬人潮嗨翻夜空

▲為期65天的彰化月影燈季今晚開燈現場湧入6萬人到場。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2026彰化月影燈季今(27日)晚間在八卦山大佛風景區熱鬧開幕！今年燈會長達65天以「跳跳馬戲團」為主題，並攜手超萌國際IP「跳跳馬Rody」與國民卡通明星「櫻桃小丸子」，打造雙主題燈光秀。點燈儀式現場瞬間湧入超過6萬名遊客，將八卦山變成一座歡樂璀璨的不夜城。限量2000個超萌馬年造型的跳跳馬Rody小提燈，更是在短時間內被民眾秒殺領取，為燈季揭開超人氣序幕。

點燈儀式眾星雲集 限量小提燈引發搶領熱潮

今年的點燈儀式由彰化縣長王惠美親自主持，現場更邀請到彰化出身的知名導演九把刀，攜其賀歲新片《功夫》的主演朱軒洋及監製盧維君共同站台。眾嘉賓一同啟動燈光秀，瞬間照亮八卦山夜空。儀式後，主辦單位發放限量2000份的跳跳馬Rody小提燈，以及電影相關優惠券與紅包，吸引大批民眾早早排隊等候，成為燈會第一個爆點。

三大亮點搶先看 雙IP聯名、光雕秀、主題樂園一次滿足

王惠美表示，今年的月影燈季精彩可期，主要有三大亮點第一是主題樂園化，整個八卦山風景區變身成大型「跳跳馬戲團」，隨處可見逗趣的馬戲團主題燈組與旋轉木馬裝置，非常適合拍照打卡。第二是強大的雙IP聯名，除了呼應馬年的主角跳跳馬Rody，更請來大小朋友都愛的櫻桃小丸子，兩大明星共同主演主題燈光秀，搭配原版授權音樂與配音，帶來沉浸式的聲光體驗。第三則是多元的光影展演，除了主燈秀，每逢週五至週日，還加碼播出九把刀電影《功夫》的特別版大佛光雕秀，帶給遊客不同的視覺震撼。

展期長達65天 消費搭旋轉木馬、集章抽好禮

觀光城市暨觀光發展處說明，本屆月影燈季自即日起展出至明年（115年）3月1日止，為期65天，每晚5點30分至10點亮燈。現場特別設置旋轉木馬，民眾只要出示在彰化縣消費滿300元的發票（含雲端發票），或加入縣府官方LINE帳號，即可免費搭乘一次。

此外，縣府也推出集章抽獎活動，只要在「月影燈季」、「2026花在彰化」及「員林燈會」三處集滿兩個電子章，就有機會抽中iPhone 17、Switch 2等大獎。王縣長也提醒，「彰化GO購」消費登錄活動將於12月31日截止，歡迎全國民眾白天到溪州賞花、晚上來八卦山賞燈，順道品嘗彰化入選「台灣500碗」及「500甜」的在地美食，感受彰化日夜不間斷的觀光魅力。