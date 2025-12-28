　
    • 　
>
地震來！老公「抱女兒拔腿跑」她傻了　全場笑翻：地位很明顯

記者鄺郁庭／綜合報導

7.0地震昨（27）日強襲，家中監視器意外記錄當下家人令人哭笑不得的真實反應。一位人妻在Threads分享影片，老公第一時間是抱起女兒往外衝，情急之下還大聲要她「去救兒子」，而當時她甚至來不及穿好褲子。畫面曝光後，網友紛紛噴笑「家庭地位一秒看懂」，引發熱議。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO老公抱起女兒拔腿就跑。（圖／原PO授權引用）

原PO在Threads貼出影片，只見監視器清楚拍到全家人的第一反應。畫面中，原PO老公幾乎沒有猶豫，抱著女兒就準備撤離。原本坐在沙發上滑手機的她雖然趕著起身，但也只能看著老公衝往門口的背影，一臉慌張又茫然，「監視器視角，請問大家評評理，14樓的大地震當下，我老公有要管我的意思嗎？」

她於是忍不住在貼文下方開投票，分別有兩個選項，「沒有 妳跟兒子以後自求多福」、「有 他看起來很擔心妳的安危」。網友紛紛笑翻，「有點好笑，還以為後面在叫妳，結果在說『帶弟弟、弟弟抱著』」、「妳已經是個成熟的戰地記者了，保重！」

手機視角曝「慌找褲子穿」　人妻笑：女兒是真愛

她也曝光手機拍攝視角，「桃園14樓地震，老公帶著女兒跑了，留下在找內褲的我 跟兒子。」影片中可見，她在慌亂中跑到房間去抱兒子，一邊還喃喃唸著「等一下，我還沒穿衣服！」「14樓怎麼逃啊？」「我沒有褲子，你幫我找一下。」她不禁再次在留言處吐嘈「女兒是真愛，我只是意外。」

眾人見狀再度笑噴，「一直重播你老公抱前世情人跑的那段，快笑死，他回來甚至先關心魚缸」、「看那麼多地震影片，妳的我看完直接大笑，妳講得很對，14樓怎麼逃啊！」「看來老公還是愛前世情人的」、「剛剛看到有篇是老婆是真愛兒子是意外，啊妳是女兒是真愛老婆是意外，超好笑。」

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
12/28 全台詐欺最新數據

屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

今彩539頭獎「開出6注」！2400萬送出

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

快訊／表態參選2026彰化縣長　謝衣鳯：我聽到眾多支持者聲音

快訊／表態參選2026彰化縣長　謝衣鳯：我聽到眾多支持者聲音

民進黨日前拍板由立委陳素月參選2026彰化縣長，外界關切國民黨是否由藍委謝衣鳯出戰。對此，謝衣鳯今（28日）表示，她經過長時間的思考以及聽到眾多支持者聲音，願意來挑戰，成為2026國民黨彰化縣縣長的候選人，並且整合黨內所有競爭者聲音，以及所有基層民眾期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

19歲男遭水晶洞砸死　母淚訴：雇主沒保勞健保

19歲男遭水晶洞砸死　母淚訴：雇主沒保勞健保

港生「公車上體驗地震」　晃爆視角曝：嚇死了

港生「公車上體驗地震」　晃爆視角曝：嚇死了

30年工友兼義警摔倒身亡　校長淚憶：把學校當自己的家

30年工友兼義警摔倒身亡　校長淚憶：把學校當自己的家

草屯8旬夫妻住處遭祝融　慈濟動員助清理火場

草屯8旬夫妻住處遭祝融　慈濟動員助清理火場

地震女兒老公老婆夫妻Threads影音

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

