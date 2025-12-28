地震來！老公「抱女兒拔腿跑」她傻了　全場笑翻：地位很明顯

記者鄺郁庭／綜合報導

7.0地震昨（27）日強襲，家中監視器意外記錄當下家人令人哭笑不得的真實反應。一位人妻在Threads分享影片，老公第一時間是抱起女兒往外衝，情急之下還大聲要她「去救兒子」，而當時她甚至來不及穿好褲子。畫面曝光後，網友紛紛噴笑「家庭地位一秒看懂」，引發熱議。

▲原PO老公抱起女兒拔腿就跑。（圖／原PO授權引用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Threads貼出影片，只見監視器清楚拍到全家人的第一反應。畫面中，原PO老公幾乎沒有猶豫，抱著女兒就準備撤離。原本坐在沙發上滑手機的她雖然趕著起身，但也只能看著老公衝往門口的背影，一臉慌張又茫然，「監視器視角，請問大家評評理，14樓的大地震當下，我老公有要管我的意思嗎？」

她於是忍不住在貼文下方開投票，分別有兩個選項，「沒有 妳跟兒子以後自求多福」、「有 他看起來很擔心妳的安危」。網友紛紛笑翻，「有點好笑，還以為後面在叫妳，結果在說『帶弟弟、弟弟抱著』」、「妳已經是個成熟的戰地記者了，保重！」

手機視角曝「慌找褲子穿」 人妻笑：女兒是真愛

她也曝光手機拍攝視角，「桃園14樓地震，老公帶著女兒跑了，留下在找內褲的我 跟兒子。」影片中可見，她在慌亂中跑到房間去抱兒子，一邊還喃喃唸著「等一下，我還沒穿衣服！」「14樓怎麼逃啊？」「我沒有褲子，你幫我找一下。」她不禁再次在留言處吐嘈「女兒是真愛，我只是意外。」

眾人見狀再度笑噴，「一直重播你老公抱前世情人跑的那段，快笑死，他回來甚至先關心魚缸」、「看那麼多地震影片，妳的我看完直接大笑，妳講得很對，14樓怎麼逃啊！」「看來老公還是愛前世情人的」、「剛剛看到有篇是老婆是真愛兒子是意外，啊妳是女兒是真愛老婆是意外，超好笑。」

※本文獲原PO授權引用。