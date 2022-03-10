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內政部長南下雲林參拜太平媽祖　徐國勇：遶境活動務必戴好口罩

內政部長徐國勇今（10）日特地南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖。

▲內政部長徐國勇今日特地南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖。（圖／西螺福興宮提供）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

內政部長徐國勇今（10）日南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖，徐國勇致詞後前往西螺福興宮側殿參觀尚未曝光的文物館，隨後與廟方幹部及地方民代坐下對談、聽取民意。

徐國勇致詞時說明，今日特地來到西螺福興宮參拜太平媽祖，心情相當輕鬆，一直以來與西螺福興宮董事長楊文鐘交情友好，蒙西螺鎮長鄭玲惠與民代主席林俊甫對內政部政策的支持我滿懷感恩，近年為控制疫情，宗教方面設下許多嚴謹防疫規範，造成困擾我感到抱歉，但我想，國內疫情掌控得當、經濟持續正向發展，多靠大家配合也相信是媽祖庇佑。

內政部長徐國勇今（10）日特地南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖。

▲內政部長徐國勇參觀福興宮尚未曝光的文物館，頻稱讚其文物保存優良。（圖／記者蔡佩旻攝）

部長徐國勇提到，平均國民所得達3萬美元的「633」政策已經實現，之前一直在2.5萬美元無法突破，今年已經成長達標；去年的經濟成長率6.4％而今年目前在4.14%持續成長中，這都是人民與政府一起配合，最重要的是感謝宗教界的各位起支持政策。

內政部長徐國勇今（10）日特地南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖。

▲內政部長徐國勇參觀西螺福興宮文物館，針對歷史文物逐一檢視觀賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

會後，部長徐國勇接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，今天再度來到西螺福興宮，太平媽祖很靈驗祈求台灣國泰民安風調雨順四時無災八節有慶，在此要特別感謝宗教夜的朋友們，內政部有多的要求即便沒有強制，但廟方與信徒、香客都主動配合，我們的疫情可以控制這麼好，宗教界的朋友幫助非常大，也感謝西螺鎮長對內政部的支持。

內政部長徐國勇今（10）日特地南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖。

▲內政部長徐國勇參觀西螺福興宮文物館，針對歷史文物逐一檢視觀賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

面對農曆3月瘋媽祖時節即將到來，西螺福興宮亦是各大媽祖進香路徑之地，部長徐國勇說，有關宗教遶境部分，基本上我們配合CDC的規定，只要防疫措施符合規範都是可以辦理遶境活動，但是要再次拜託提醒宗教界的好朋友、媽祖的信徒，記得口罩一定要戴好、多洗手，用餐時保持距離，台灣是個最安全的地方，宗教場所更是安定民心、撫慰心靈重要的處所，雖然國際疫情仍然嚴峻，但我相信會慢慢緩和，所以遶境只要合乎規定、與CDC配合，那我們在宗教活動仍可以持續進行。

內政部長徐國勇今（10）日特地南下雲林，在西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等地方人士陪同下，參拜西螺福興宮太平媽祖。

▲內政部長徐國勇受訪表示，宗教場所是安定民心、撫慰心靈重要的處所，雖然國際疫情仍然嚴峻，但相信會慢慢緩和，所以遶境只要合乎規定、與CDC配合，那我們在宗教活動仍可以持續進行。（圖／記者蔡佩旻攝）

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