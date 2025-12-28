看不到「憲法明文規定」這句話　王鴻薇諷總統府又替賴清德「遮羞」

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德在行憲紀念日批評，憲法規定，如果立法院沒辦法如期（12月31日）審查總預算，有什麼資格談憲政。但國民黨立委王鴻薇今（28日）直指賴清德被譏笑自創憲法，讓總統府和賴清德的小編分別在社群平台及總統府網站替賴「遮羞」，把「憲法明文規定」內容下架；王也羅列賴先前3次失言，包括總統府刪掉「打掉雜質」的內容，還要大家不要過度解讀。

王鴻薇28日在臉書指出，賴清德前天「憲法明文規定」說法不但被各界抨擊「查無此條」譏笑自創憲法，立法院過去幾年都沒有於年底以前審完，這已經不是打臉賴清德而已，恐怕是我國總統看不懂憲法的憲政危機了。果不其然，總統府和賴清德的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。

王鴻薇說，賴清德失言非首次，以下整理幾個著名案例：第一、大罷免時賴清德發起到現在還沒講完的「團結十講」，提到1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加制憲」被國史館歷史資料打臉，事後也是總統府與小編偷偷刪文。

第二、最有名的，同樣也是「團結十講」賴清德說「打掉雜質」，民意強烈反彈，總統府出來洗地：「請大家不要過度解讀」，但新聞稿又把「雜質說」刪掉。第三、賴清德也曾在記者會，突然稱「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，臉書第一時間發文也相同，震驚國內外媒體，但馬上總統府出來撇清，說媒體錯誤解讀，但不到一個小時的時間就改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，也被大家抓包。