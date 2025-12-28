　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看不到「憲法明文規定」這句話　王鴻薇諷總統府又替賴清德「遮羞」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德在行憲紀念日批評，憲法規定，如果立法院沒辦法如期（12月31日）審查總預算，有什麼資格談憲政。但國民黨立委王鴻薇今（28日）直指賴清德被譏笑自創憲法，讓總統府和賴清德的小編分別在社群平台及總統府網站替賴「遮羞」，把「憲法明文規定」內容下架；王也羅列賴先前3次失言，包括總統府刪掉「打掉雜質」的內容，還要大家不要過度解讀。

王鴻薇28日在臉書指出，賴清德前天「憲法明文規定」說法不但被各界抨擊「查無此條」譏笑自創憲法，立法院過去幾年都沒有於年底以前審完，這已經不是打臉賴清德而已，恐怕是我國總統看不懂憲法的憲政危機了。果不其然，總統府和賴清德的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。

王鴻薇說，賴清德失言非首次，以下整理幾個著名案例：第一、大罷免時賴清德發起到現在還沒講完的「團結十講」，提到1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加制憲」被國史館歷史資料打臉，事後也是總統府與小編偷偷刪文。

第二、最有名的，同樣也是「團結十講」賴清德說「打掉雜質」，民意強烈反彈，總統府出來洗地：「請大家不要過度解讀」，但新聞稿又把「雜質說」刪掉。第三、賴清德也曾在記者會，突然稱「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，臉書第一時間發文也相同，震驚國內外媒體，但馬上總統府出來撇清，說媒體錯誤解讀，但不到一個小時的時間就改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，也被大家抓包。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

更多熱門

相關新聞

綠營陳素月出線選彰化縣長　賴清德當面祝福盼鄉親支持

綠營陳素月出線選彰化縣長　賴清德當面祝福盼鄉親支持

2026年民進黨彰化縣長黨內之爭，由立委陳素月以些微差距勝出，獲得選對會建議徵召，總統賴清德今（28）日於永安宮與福安宮參香，為活動祈福時，除了感謝四位初選者的大度，讓陳素月出線外，也祝福謝衣鳯能夠出線代表國民黨選彰化。

中共介選造神「韓流」？　鄭麗文：沒有證據

中共介選造神「韓流」？　鄭麗文：沒有證據

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

批民進黨自創「賴氏憲法」恐嚇人民　吳宗憲：卡新興計畫的是賴政府

批民進黨自創「賴氏憲法」恐嚇人民　吳宗憲：卡新興計畫的是賴政府

「地熱能源」未受小英重視　張景森建議賴清德：讓地熱成供電關鍵

「地熱能源」未受小英重視　張景森建議賴清德：讓地熱成供電關鍵

關鍵字：

王鴻薇賴清德憲法打掉雜質

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面