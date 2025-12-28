　
男子飲食清淡！三餐「配1醬料」血壓飆180　醫警告：害人慘洗腎

腎臟科醫師洪永祥指出，番茄醬、美乃滋、豆瓣醬等醬料，都含有高鈉與高磷，對身體不健康。（示意圖／Pexels）

▲台灣人愛吃沾醬，黑白切、蛋餅必淋醬油膏，火鍋更少不了沙茶醬，但這些靈魂沾醬，對腎臟來說卻可能是極度傷害的「化學武器」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣慢性腎病患者已超過240萬人，醫界警告，除了食物本身需謹慎選擇，餐桌上看似無害的醬料，更可能是加速腎功能惡化的「隱形刺客」。腎臟科醫師洪永祥指出，豆瓣醬、沙茶醬等常見調味料含高鈉與高磷，是慢性腎衰竭患者最該避開的「地雷食材」。

洪永祥醫師在其臉書分享一名65歲男子的案例。該男子為高血壓合併慢性腎衰竭第三期患者，自認飲食清淡，無菸無酒，卻因嗜食「超級辣豆瓣醬」導致腎功能快速惡化。三餐皆配豆瓣醬，從早餐稀飯、午餐乾麵到晚餐燙青菜都離不開。他堅稱「沒放鹽」，卻忽略豆瓣醬中隱藏的高鈉與磷含量。

洪永祥透露，這名男子在3個月內肌酸酐從2.1飆升至3.5，血磷上升至7.8，收縮壓長期維持在180毫米汞柱，雙腳浮腫如麵龜。醫師斷言其病況與辣豆瓣醬密切相關，戒除後腎功能指數顯著改善。

根據《Journal of Renal Nutrition》研究指出，食品添加物中的「無機磷」吸收率近100%，遠高於天然食材中的有機磷。對於腎功能不全者來說，這些磷分無法順利代謝，將快速導致高磷血症與血管鈣化。另一篇發表於《Hypertension》期刊的研究則指出，長期攝取高鈉會加劇腎小球的壓力，使腎臟如同破裂的濾水器般逐步崩解。

洪永祥也整理出「5大傷腎醬料排行榜」，呼籲腎友與民眾注意：

第5名：美乃滋沙拉醬

脂肪含量高達70-80克／100克，熱量超過600大卡，還含大量增稠劑與修飾澱粉，屬「白色脂肪炸彈」，慢性拖垮腎功能。

第4名：沙茶醬

每百克含鈉約800mg、磷約200-300mg、鉀約400mg。乾燥海產與高油脂成分，對腎臟構成三重負擔。

第3名：番茄醬

糖分高達25-30%，鈉含量1,100mg，鉀含量約450mg，對合併糖尿病與高鉀風險的腎友格外危險。

第2名：醬油膏

鈉含量約4,000至5,000mg／100g，含焦糖色素與磷酸鹽等添加物，濃稠口感背後是化學成分堆疊。

第1名：辣豆瓣醬

每百克鈉含量驚人高達7,000mg，相當於17.5公克鹽分，無機磷含量逾500mg，被視為腎臟的「終極終結者」。

洪永祥強調，許多調味品雖增添風味，卻潛藏巨大健康風險，尤其對腎病患者更具殺傷力。他建議以天然食材入菜作為替代，如蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒等辛香料，不僅香氣十足，還富含抗氧化成分，有助抗發炎與護腎；另外，檸檬汁與白醋也可作為「酸味救星」，藉由提升風味層次，酸味會騙過你的大腦，讓你覺得食物很鮮美，進而大幅減少對鹽分的渴求。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

