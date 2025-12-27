　
地方 地方焦點

桃園復康巴士　去年服務次數已接近40萬次

▲易而安生醫捐贈復康巴士　

▲易而安生醫捐贈復康巴士。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓27日出席「易而安生醫復康巴士暨物資捐贈儀式」表示，易而安生醫在年終感恩時刻，捐贈復康巴士1輛及價值新臺幣60萬元的物資給桃園市安家實物銀行，一家企業能在年終尾牙犒賞員工之餘，不忘照顧社會需要，將經營成果回饋社會，正是企業最珍貴的價值展現，共同為桃園打造更有溫度的城市。

▲易而安生醫捐贈復康巴士　

▲易而安生醫捐贈復康巴士。(圖／市府提供)

蘇俊賓指出，復康巴士是市府重要的社福服務之一，近年需求持續攀升，去年服務次數已接近40萬次，服務量成長百分之7.5，今年預估仍將再成長約百分之5。此次易而安生醫捐贈復康巴士，正好補足服務量能缺口，對市府推動身心障礙照顧政策助益良多，也讓更多有需要的市民能安心外出、便利生活。

社會局表示，易而安生醫本次捐贈 1 輛復康巴士及60萬元的民生物資。市府除了繼續擴大復康巴士的服務量能外，也會透過安家實物銀行，進行媒合與運用所捐贈的物資，協助有需要的市民度過難關。截至今年11月，已累計發放物資予9,516戶弱勢家戶。市府將持續號召更多企業與市民朋友加入發揮愛心的行列，並精進資源整合與服務網絡，讓桃園處處充滿溫情。

包括市府社會局長陳寶民、易而安生醫股份有限公司董事長吳義澤及曜盛亨國際開發股份有限公司總經理林沖等均一同出席。

五月天捐贈桃園2復康巴士　總價460萬

五月天捐贈桃園2復康巴士　總價460萬

桃園市長張善政今（18）日上午主持市政會議，披露天團五月天捐助桃園市政府社會局2輛復康巴士的善舉，市長張善政表示，五月天自出道以來熱心公益，常以實際行動低調行善，為善不欲人知。這次為回饋桃市府與市民支持，捐助2輛高頂復康巴士，每輛造價約230萬元，讓桃市身心障礙朋友可以預約使用，特別代表市府團隊及市民，感謝五月天的善舉。

做公益慶生　桃園黃建亨夫婦捐復康巴士

做公益慶生　桃園黃建亨夫婦捐復康巴士

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

感念父母恩！　李明宗、劉寶媚夫婦捐復巴

感念父母恩！　李明宗、劉寶媚夫婦捐復巴

桃園沈氏宗親大會　良泉電線電纜捐贈復巴

桃園沈氏宗親大會　良泉電線電纜捐贈復巴

易而安生醫捐贈復康巴士

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

