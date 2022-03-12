　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登簽署法案禁不正確標示台灣　外交部感謝：正視台灣非中國事實

▲▼拜登宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登11日正式簽署「2022會計年度聯邦政府撥款法」，法案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖。對此，外交部表示，該法案凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。

「2022會計年度聯邦政府撥款法」這項立法包括以下3項友台條文：第一，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖；第二，匡列300萬美元的授權額度提供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用；第三，國務卿應於立法後90天內就成立「台灣學人計畫」的可行性向國會提交報告。

外交部說明，前述的友台條文中，有關撥款支應GCTF活動，以及支持成立「台灣學人計畫」等，均曾在美國國會之前通過的相關立法中被提及。

然而，外交部指出，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，則是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。外交部感謝並歡迎這項立法行動，未來也會持續在既有的良好基礎上，穩健深化台美關係。

其他人也看了這些新聞...

美眾院通過支出法案　 禁止行政部門不正確標示台灣領土
►美採「誠實地圖」禁「不正確標示」台灣　游錫堃：五法六保證的深化

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
被俘俄兵打給媽媽　發現「自己戰死」辦喪禮！回家等著槍決
教頭下達「先輸17分」奇招！　北一女隊員嚇到：怎麼可能
玄奘大學創辦人圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪
快訊／中一中師生互嗆！　學生開嗆了
住飯店「每人只要1000元」！　早餐免費吃到爽
超前「做高二音樂報告」師嗆刪掉　學生：做個屁喔！他1原因讚賞
成龍親切摟肩！　正妹空姐曝「被要地址電話」網炸了
具俊曄台北隔離看這本書！放大書名懂了「對大S滿滿的愛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

拜登簽署法案禁不正確標示台灣　外交部感謝：正視台灣非中國事實

桃機「無預警停電」　蔣萬安喊蘇貞昌負責：快保證不再停電！

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

看蘇貞昌、蔣萬安交火感到「語塞」　黃珊珊：沒電如何反攻大陸？

延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

美採「誠實地圖」禁「不正確標示」台灣　游錫堃：五法六保證的深化

蘇貞昌下週打第三劑選高端　籲國人快打疫苗「要享受也要有責任」

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」　批蔣家精神錯亂談民主

史上最硬教召「中部第一梯」動員了！召員報到坦言：心情不太好

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

拜登簽署法案禁不正確標示台灣　外交部感謝：正視台灣非中國事實

桃機「無預警停電」　蔣萬安喊蘇貞昌負責：快保證不再停電！

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

看蘇貞昌、蔣萬安交火感到「語塞」　黃珊珊：沒電如何反攻大陸？

延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

美採「誠實地圖」禁「不正確標示」台灣　游錫堃：五法六保證的深化

蘇貞昌下週打第三劑選高端　籲國人快打疫苗「要享受也要有責任」

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」　批蔣家精神錯亂談民主

史上最硬教召「中部第一梯」動員了！召員報到坦言：心情不太好

香港專家：民眾確診也不想通報　根本沒誘因

兒子駕俄軍機轟炸家鄉！　烏克蘭媽含淚拍片致歉：是我沒教好

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

車位加長「能停2部車」　他惦惦多繳管理費1200元！10年後氣炸了

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

烏克蘭的逆襲！「天外飛砲」轟爆俄坦克　警告俄軍：你們已被判死

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

泰迪出征奧運：一生可能只有一次　巧遇姚明「有夠大隻」驚呆

玄奘大學創辦人了中長老91歲圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

最硬教召「中部第一梯」動員了！召員：心情不好

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」

台菲互認疫苗證明　外交部：持台灣疫苗卡入境免隔離

感染源不明！北市公布家庭群聚案足跡　密集出沒東湖一帶

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／北捷台大醫院站突冒濃煙、燒焦味

蔣萬安問停電　蘇揆：你祖父說反攻大陸

柯文哲再失大將！聯醫總院長黃勝堅重病請辭

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

黃珊珊看蘇貞昌、蔣萬安交火：我看了也是語塞

宜縣府人事異動　涉貪污案2官員調秘書

快訊／中和男「Ct值14」感染源不明　火速採檢接觸者104人

更多熱門

相關新聞

美明令使用「誠實地圖」　禁止「不正確標示」台灣國土

美明令使用「誠實地圖」　禁止「不正確標示」台灣國土

美國眾議院10日通過1.5兆美元的2022財政年度綜合支出法案，其中一項條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國大陸與台灣切割。對此，立法院長游錫堃表示，期待台美關係繼續在「5法6保證」的架構下，持續深化。

美國防部擬組「新團隊」！提供烏與盟國武器

美國防部擬組「新團隊」！提供烏與盟國武器

美英發布印太聲明　重申維護台海和平穩定

美英發布印太聲明　重申維護台海和平穩定

不甘心、也不會放手的俄中聯盟

不甘心、也不會放手的俄中聯盟

鴻海虎躍總部獲美國「健康建築三星認證」　員工頂樓種蔬果超自在！

鴻海虎躍總部獲美國「健康建築三星認證」　員工頂樓種蔬果超自在！

關鍵字：

外交部美國中國台灣

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

「建議裝電子門鎖嗎？」竟一片推：回不去

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面