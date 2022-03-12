拜登簽署法案禁不正確標示台灣　外交部感謝：正視台灣非中國事實

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登11日正式簽署「2022會計年度聯邦政府撥款法」，法案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖。對此，外交部表示，該法案凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。

「2022會計年度聯邦政府撥款法」這項立法包括以下3項友台條文：第一，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖；第二，匡列300萬美元的授權額度提供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用；第三，國務卿應於立法後90天內就成立「台灣學人計畫」的可行性向國會提交報告。

外交部說明，前述的友台條文中，有關撥款支應GCTF活動，以及支持成立「台灣學人計畫」等，均曾在美國國會之前通過的相關立法中被提及。

然而，外交部指出，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，則是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。外交部感謝並歡迎這項立法行動，未來也會持續在既有的良好基礎上，穩健深化台美關係。

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