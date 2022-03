美國要使用「誠實地圖」　藍觀察後續效應、綠盼台灣走向國際

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者呂晏慈/台北報導

美國總統拜登12日正式簽署2022財政年度支出法案生效,法案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖。對此,民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示,樂見美國帶頭,讓台灣進一步走向國際;國民黨立法院黨團總召曾銘宗則分析,未來可進一步觀察後續產生效應。

拜登簽署的這項法案總額達1.5兆美元(約新台幣42.9兆元),在國務院撥款部分,囊括一項去年7月由共和黨籍眾議員帝芬尼(TomTiffany)、夏波(Steve Chabot)、裴利(ScottPerry)等提出的友台條文微修版,禁止美國行政部門製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土、社經體系與台灣當局所管理島嶼的地圖(none of the funds made available by this Act should be used to create, procure, or display any map that inaccurately depicts the territory and social and economic system of Taiwan and the islands or island groups administered by Taiwan authorities)。

值得注意的是,該「誠實地圖」條文最初明確禁止地圖把台灣畫成中國一部分,後來則修改文字為「禁止不正確標示」,對此,曾銘宗分析,從立法過程來看,原本條文是直接打破「一中原則」的內容,但在修改後,依舊符合美方一中原則、戰略模糊兩大要點,現階段是形式意義比較大,未來可以進一步觀察執行面、後續產生的效應。

鄭運鵬則表示,過去很多政府、企業不太了解台灣,甚至可能與發音相近的「泰國」混淆,或者屈服於中國的壓力,而現在台灣憑藉防疫成績被世界看見,近年包括美國、法國、立陶宛等國家,都對「一個中國」提出不一樣的說法及定義,若是美國可以帶頭,對於其他國家、企業將產生指標性作用,讓台灣進一步走向國際,台灣的國際地位也會有所提升。

民進黨立委許智傑則引述美國前總統華盛頓「Honesty is the best policy」(誠實為上策)名言說,拜登延續這個理念,支持「誠實地圖」,非常肯定也感謝美國跨黨派大力支持,也希望美國的拋磚引玉,可讓更多民主國家加深與台灣的互動,讓我國以台灣為名走向世界。