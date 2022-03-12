俄烏衝突刺激武器需求！美國防部擬組新團隊　負責向烏與盟國銷售

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

面對俄羅斯揮兵入侵烏克蘭的全面性威脅，美國在歐洲的盟國無不考慮擴大國防預算，且在購買、要求轉讓武器的需求也不斷增長。為了面對盟友日益增長的需求，美國國防部計畫成立特別小組，負責監督武器銷售、協調轉讓武器給其他國家，包括提供烏克蘭與其他盟國武器。

根據《路透社》報導，3名知情人士稱，美國國防部正尋求成立特別小組，應付盟國日益增長的新武器銷售、轉讓需求，這些盟國期盼能透過第三方轉讓來向烏克蘭運送武器，或是購買武器加強自身的國防；消息人士稱，該小組最快將於近幾天內重新成立，以應付盟友們的請求。

該小組曾於川普政府時期啟動。

報導稱，此次行動是與美國國防合作安全局（DSCA）合作進行的，該機構為國防部所管轄，負責監督武器銷售或向其他國家轉讓等相關業務。

消息人士稱，有鑑於目前歐洲所面臨的前所未有的空前危機，美國政府將繼續努力尋找有效解決方案，幫助烏克蘭應對當前局勢，「我的的重點領域之一是，反小型無人機系統（C-sUAS）。」

從《路透社》最近所看到的一封電子郵件來看，美國國防合作安全局最近要求國防工業提供可以有效傷害、甚至擊落無人機的設備，需在120天以內完成交付。

反無人機設備有各種樣式、尺寸、價格等，包括IXI電子戰爭公司（IXI Electronic Warfare）所生產的便攜式雷達槍、無線電希爾技術公司（Radio Hill Technologies）所生產的「無人機殺手」（Dronebuster）。

美國國防部透露，像是標槍反裝甲飛彈（Javelin）、刺針便攜式防空飛彈（Stinger）等較小的系統反而最有效，盟國幾乎每天都用卡車將這些武器送往烏克蘭。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，「我們認為，支持烏克蘭防禦的最佳方式是向他們提供他們最需要的武器，以擊敗俄羅斯侵略，特別是反裝甲與防空系統。」

另外，歐洲與全球各國都在研擬擴充國防預算，以應對日益不安全的國際局勢，其中德國承諾，將大幅增加國防開支。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》