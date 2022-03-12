美禁地圖「不正確標示」台灣國土　游錫堃：5法6保證深化台美關係

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院10日通過1.5兆美元的2022財政年度綜合支出法案，其中一項條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國大陸與台灣切割。對此，立法院長游錫堃表示，期待台美關係繼續在「5法6保證」的架構下，持續深化。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）在眾議院表示，自1970年代開始，美國「一中政策」認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張，這項「不誠實政策」應被摒棄，因此要求美方使用「誠實地圖」。

根據媒體報導，美國總統拜登已在11日正式簽署2022財政年度支出法案生效。法案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖；並將撥款提供烏克蘭人道與軍事援助。

對此，游錫堃表示，在美國眾議院通過了包括「誠實地圖」的財政支出法案後，美國參議院11日也以68票對31票批准了，這項1.5兆美元的2022財政年度綜合支出法案，包括由帝芬尼等人提出的修正案，禁止美國國務院花費資金購買把台灣描繪成中國領土的地圖。

游錫堃強調，台灣不是中國的一部分，感謝美國參眾兩院的跨黨派國會議員們對台灣的支持，期待台美關係繼續在「5法6保證」的架構下，持續深化。

游錫堃談及的「5法6保證」，指得是《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法》及《台灣保證法》等5法，以及美國前總統雷根針對台灣安全作出的「6項保證」，包括美國未同意設定終止對台軍售日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂《台灣關係法》、未改變關於台灣主權的立場，以及不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判。