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台南星星兒家庭與嘉南農田水利會志工　連續20年用植樹為台灣守護土地

▲台南永福星星幫連續第20年辦理植樹祈福，永續護樹活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永福星星幫連續第20年辦理植樹祈福，永續護樹活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

336愛奇兒日前夕特教生一起種樹護台南，台南永福星星幫連續第20年辦理植樹祈福，永續護樹活動，也是特教生的「園藝治療課」和「祖孫家庭教育日」活動！


永福國小自閉症巡迴班的孩子們從20年前開始，歷經多位市長期間，年年參與植樹護樹活動，永福國小特教老師們與星星兒家庭們在日前都「自動歸隊」，其中年紀最長者目前都已自立生活工作多年了，大小星星兒也都自動報名參加！本次「植樹護樹的園藝治療課程」的祈福活動有星星兒家庭10多人自動報名參加，地點在台南市後壁區土溝里水圳綠道與市府各機關、民間社團、農委會與嘉南農田水利會等團體一起行動。

▲台南永福星星幫連續第20年辦理植樹祈福，永續護樹活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，今年植樹活動與嘉南大圳「水圳綠道啟用典禮」分區同時同步連線辦理，永福星星兒家庭也實地見證了多年來植樹的成果！二十年前親自種下的小樹苗，到現在才慢慢成為一棵有辦法遮蔭的小樹！

細數永福星星兒家庭20年來在安平漁光橋旁、南區黃金海岸邊、海景天橋、四草鹽田、安順史博館、嘉南大圳、台江國家公園、巴克禮公園、七股濕地、後壁蘭花園區、學東公園、台江大道、善化區亞蔬中心、府城天險南側沙灘、東山區台糖鐵道等處植樹，除了植樹，也實地進行觀察樹苗的成長過程，守護多年來植樹的成果，星星兒們就在今年的植樹會場中用連續20年來的初衷一同植樹「節能減碳愛地球」，也用具體行動響應今年植樹主題「森活的碳循」以及「行走台灣千里步道，去除外來種樹」與「非核家園」的活動，更是星星兒走出自我世界，融入社群最佳的「園藝治療」課！

多年來星星兒在嘉南大圳周邊植樹，今天終於見證全國最長的國家級自行車專用道的啟用，期盼透過所種下的樹苗，喚醒更多人對於愛鄉護水、環境永續的重視，星星兒和大家一起為地球盡一份心力。

▲台南永福星星幫連續第20年辦理植樹祈福，永續護樹活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

帶領星星兒活動的永福國小的特教老師賴育誠說，俗稱星星兒的自閉症患者雖然不易與人際互動，但透過植樹活動延續性的設計，讓不會說話的植物和星星兒做生命的互動，進而促進星星兒們走出封閉自我，這就是園藝治療課的目的，最後就是要讓星星兒每個都可以成為植樹護樹愛環保的小達人 。

▲台南永福星星幫連續第20年辦理植樹祈福，永續護樹活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴育誠說，在星星兒們的提議之下，多位肯納青年於植樹後也約好下回要和家人朋友到長大的樹下繼續許願，也祈求人類別再破壞地球環境，也希望烏俄戰爭趕緊結束，祈願世界和平！！大家都沒忘記當年大家說好要在一年一度的植樹月一同植樹祈福，永續護樹，保護環境的承諾！

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