311大地震11週年！恐怖海嘯釀核災　台捐68.5億全球最多

▲日本311大地震引發嚴重海嘯，至今仍有2000多人下落不明。（圖／路透）



記者王佩翊／整理報導

2011年3月11日，日本東北部發生規模9.0的海溝性地震，不僅是日本觀測史上強度最強的地震，同時也在震後30分鐘引發大海嘯。許多地方海嘯高度超過10公尺，甚至在岩手縣出現海拔40公尺的海嘯。該次地震從震央所釋放出的能量相當於阪神大地震的1400倍，一共造成2萬人以上死亡，至今仍有2000多人失蹤。

根據《日本放送協會》報導，311大地震（又稱東日本大地震）是日本觀測史上首度出現的規模9.0強震，該次地震所引起的巨大斷層破壞區域長達450公尺、寬200公尺，地殼變動更是造成日本列島的形狀改變。另外，地震持續時間長達3分鐘，遠遠超出預期。

▲地震引發嚴重火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲地震與海嘯重創家園，至今仍有4萬多名受災戶過著避難生活。（圖／路透）

▲▼民眾災後返回破碎家園，只剩斷垣殘壁。（圖／達志影像／美聯社）

▲地震與海嘯造成嚴重死傷，自衛隊前往災區救援。（圖／達志影像／美聯社）

今昔對比

歷經了11年的歲月，距離震央最近的災區宮城、岩手以及福島仍在持續投入重建工作，而2021年外媒也在受災區進行了空拍，並對比出地震發生當時和如今重建後的影像，震撼畫面讓人再度切身感受到大自然的無情。

▼日本311大地震十週年今昔對比。圖為宮城縣。（圖／達志影像／美聯社）

▼日本311大地震十週年今昔對比。圖為岩手縣。（圖／達志影像／美聯社）

▼日本311大地震十週年今昔對比。圖為福島縣。（圖／達志影像／美聯社）



福島核災

福島第一核電廠位於東京東北方220公里處的福島縣雙葉郡，311地震發生後，引發嚴重海嘯，海嘯越過防波堤，沖毀福島核電廠的防禦工程，淹沒核子反應爐，引發重大核災。

當時核電廠的系統偵測到地震後，自動關閉了反應爐，並啟動應急柴油發電機，以保持冷卻劑在爐心周圍冷卻核燃料，否則核燃料最終會過熱融化。不幸的是，地震發生約50分鐘之後，巨浪淹沒並催毀了發電機，陷入全廠停電。

儘管工作人員急忙試圖恢復電力供應，但在隨後的幾天內，1至3號反應爐的爐心相繼熔毀，更發生氫氣爆炸，嚴重損壞核電廠建築，使得放射性物質開始洩漏至大氣、海洋，周邊20公里之內被劃為警戒區域，導致16萬居民撤離。此次核災被國際原子能機構歸類成最嚴重的第7級核事故，是繼車諾比事故後首個7級核災。

▲▼福島第一核電廠受到海嘯嚴重波及，導致前所未有的核災，各國甚至一度禁止進口福島5縣的食品。（圖／路透）

哀悼紀念

311大地震一共造成2萬多人死亡，是所有日本人心中的痛，全國各地每年也會舉辦慰靈儀式。

▲▼日本每年311都會在各地舉辦悼念儀式，罹難者家屬則是會到海邊獻花致意。（圖／路透）



台灣賑災捐款，牽起台日友好

311地震發生後，外交部與台灣民間各界隨即發起賑災募捐，而台灣人更是一口氣捐了超過200億日幣（約新台幣68.5億元），高居世界第一，甚至超過其他捐款國家的總額。不僅如此，台灣同時派遣救難隊赴日救援，而從台灣寄出的救援物資保守估計也超過上千公噸。

對此，日本政府對台灣表示感謝，而日媒更是高度報導，這次的震災援助被稱為是台灣史上最大規模的國民外交，同時也意外牽起長達11年的「台日友好」之情。而在新冠肺炎爆發之時，依然發揮台日友好精神，台灣先是捐贈大量口罩給日本，而日本也在台灣疫情加劇後，數度捐贈疫苗給台灣。

▲日本5捐疫苗贈台灣。（圖／路透社）

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