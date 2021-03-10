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只為帶311失蹤妻回家！6旬翁考潛水執照　7年來堅持每週下海尋人

▲▼未送出的簡訊成遺言...他7年來每周下海　只為帶311失蹤妻回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲高松表示，自己會找到身體動不了的那天為止。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

311大地震將於11日屆滿10週年，然而至今仍有兩千多人失蹤，找不到遺體。來自宮城縣的64歲男子高松康雄10年前送妻子去銀行上班，然而他卻萬萬沒想到，這竟是夫妻倆的最後一面。地震發生後，銀行被沖毀，妻子也徹底失蹤，據悉，高松的妻子在失蹤前曾經發送簡訊寫道，「你沒事吧？我想回家。」於是高松決定苦學潛水、考取證照，並從7年前開始，每週都下海潛水，就是希望能找回深愛的妻子。

根據《河北新報》報導，宮城縣的這名64歲公車司機高松康雄靠著失蹤妻子的一封簡訊，在長達7年的時光內，不畏寒流或烈日，幾乎每週都潛水下海，只為了尋找有關妻子的一切並把妻子「帶回家」。靠著這樣的信念，擁有職業證照的高松至今已經下水超過470次。

▲▼未送出的簡訊成遺言...他7年來每周下海　只為帶311失蹤妻回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼想帶妻子回家成為高松唯一的信念。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼未送出的簡訊成遺言...他7年來每周下海　只為帶311失蹤妻回家。（圖／達志影像／美聯社）

高松康雄表示，10年前311地震當天，他先是送妻子到距離海邊僅100公尺的銀行上班，隨後便到醫院照顧岳母，怎知這時卻突然發生規模9的強震。高松嚇得馬上打了電話給妻子，但卻沒有任何回應。直到當天下午3時21分，他收到一封來自妻子的簡訊，訊息中寫著，「你沒事吧？我想回家。」然而此時城鎮已經遭受到大規模的災害，高松根本無法靠近妻子任職的銀行。

儘管內心焦躁惶恐，隔日高松卻從朋友的口中聽到最壞的消息。據了解，銀行的工作人員在事發後都跑到屋頂避難，怎知行員們全都被海嘯給沖走了。海嘯發生後，高松跑遍了所有避難所與遺體安置場，但都沒有看見妻子的身影，連屍體都沒能找到。就這樣，2011年12月，他替愛妻舉行了告別式，並將從銀行附近找到的眼鏡與手機放進墳墓內。

▲▼未送出的簡訊成遺言...他7年來每周下海　只為帶311失蹤妻回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲高松2014年就考取潛水執照。（圖／達志影像／美聯社）

高松萬萬沒想到，半年後為了修墓，他暫時將手機拿出來，並嘗試打開電源，卻在寄件夾中看到最後的幾封簡訊寫著，「海嘯好可怕」、「你沒事吧？」然而最讓人心碎的卻是草稿夾中「可能是慌了吧...海嘯已經蔓延到我的腳踝了吧」，這封未送出的簡訊。由於太慌張，妻子連句號都沒加上。

海上保安廳2013年夏天在宮城縣女川灣進行首次失蹤者的搜尋作業，站在一旁的高松看見潛水員身影後，便決定未來要靠自己的力量找到妻子，於是隨即投身學習潛水，並在2014年2月正式通過國家考核。此後7年，高松幾乎每週都會下海，儘管年復一年的搜索仍未尋獲有關妻子的一切，但他卻不放棄希望並表示，將堅持到身體動不了的那刻為止。

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