檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第20屆總統大選昨（9）日正式投票結束後、今（10）日上午完成所有開票進度，確定由國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅當選，擊敗隸屬共同民主黨的主要競爭對手李在明。目前共同民主黨內部正擔憂，一旦尹錫悅5月10日正式就職總統，恐怕將實施一系列「政治報復」。

身為「政治素人」的尹錫悅，其過去從事檢察官工作長達26年之久，本身並無任何從政經驗，包括從未擔任過國會議員、地方行政首長，也從無參選經驗。然而享受到「政黨輪替」的優勢紅利，在文在寅政府因新冠疫情牽動經濟、無法穩定高房價而失去民心後，尹錫悅宣布參選總統、同時加入在野黨國民力量，不到一年的時間就成功入主青瓦台。

尹錫悅早年雖畢業於首爾大學法律系，然而在司法考試中屢次失利，因此成為檢察官的時間比同輩都還來得要晚，不過之後卻平步青雲，2013年4月擔任水原地方檢察廳驪州支廳長時負責偵辦國情院介入大選之案件，在檢方高層堅決反對下，逆勢扣押國情院、逮捕相關職員，並以違反公職選罷法等調查前國情院長元世勳。

當時尹錫悅曾表示，「我不對任何人忠心」，獲得國內民眾讚賞。

之後，尹錫悅還負責偵辦前總統朴槿惠「閨蜜門」干政案。當時朴槿惠於2017年3月10日被憲法裁判所彈劾罷免後，尹錫悅主導將送朴槿惠進監獄，同時三星電子副會長李在鎔也因此難逃牢獄之災。此外，尹錫悅野調查前總統李明博涉及的弊案，在檢察官任內將之羈押起訴。

尹錫悅「不畏強權」秉持公平正義理念，陸續將2位國家元首送進監獄，獲得總統文在寅與時任青瓦台發言人高旼廷的高度賞識，尹錫悅更於2019年7月從首爾中央地檢長升任為檢察總長。

不過，尹錫悅之後負責偵辦時任法務部長曹國與其家族所涉及的弊案，讓共同民主黨內部皆一致認為尹錫悅是叛徒，而文在寅政府推動「檢警改革」、分散檢方搜索指揮權的過程中，更招致尹錫悅強烈反對，尹、文關係漸行漸遠，最後尹錫悅甚至慘遭時任法務部長秋美愛勒令停職。

▲2019年，尹錫悅曾獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）

尹錫悅在檢察總長任期倒數階段內請辭，同時於2021年宣布參選總統、並申請加入在野黨國民力量，更被外界視為是對文在寅的「報復」。如今，尹錫悅當選總統，部份外界人士更認為是尹錫悅「復仇成功」；共同民主黨則認為是尹恩將仇報。

另外，尹錫悅如此「雷厲風行」的態度，也曾讓李在明於今年1月時感嘆，「若我不幸敗選，一定會被尹錫悅親手送進監獄」，欲藉此言激起支持者們的危機意識；尹錫悅則解釋，「這種政權若真的出現，鐵定無法繼續在政壇上生存」。

而尹錫悅10日上午也與文在寅通過電話，雙方談論政務交接事宜；文在寅除了祝賀尹錫悅當選，更叮囑尹盡量在這段時間內多多休息、調養身體健康。

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