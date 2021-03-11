311大地震今昔照曝！恐怖海嘯襲　災民「親睹殘破屍」忍痛拚重生

▲2011年3月11日下午2時46分，日本東北海岸發生規模9的強震，深度僅10公里，劇烈晃動震垮許多建築物，引發10公尺以上的巨大海嘯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2011年3月11日這一天，日本發生規模9.0大地震，且隨之而來的巨大海嘯強襲福島第一核電廠，是日本史上最嚴重的地震災害，迄今導致2萬多人死亡或失蹤，被迫離鄉者超過4萬人。此外，許多在巨大海嘯中存活下來的倖存者當時親眼目睹親友遭海嘯捲走或看到罹難者遺體斷肢，6成民眾至今仍留下心理陰影。

距離震央最近的福島、岩手、宮城3縣災情慘重，在10年後的今日，多地重建仍持續進行，《ETtoday》帶您一起隨著外媒的鏡頭，來看上述3地浩劫重生的今昔對比影像。

▼宮城縣東松島市超過36%遭到水浸，海嘯自仙台灣沿著東側不到2公里狹窄平原沖入松島灣，導致當地唯一指定避難所被海浪吞噬。（圖／達志影像／美聯社）

▼宮城縣南三陸町受海灣狹窄推高海嘯的高度影響，幾乎整個城鎮被海嘯摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▼岩手縣大船渡市災情慘重，當地累計417人死亡，其中光是「三陸園」特殊養老院的長者就有400多人身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 許多在巨大海嘯中存活下來的倖存者當時親眼目睹親友遭海嘯捲走，或在家園看到罹難者遺體與斷肢，有6成的民眾至今仍留下心理陰影。圖為岩手縣。（圖／達志影像／美聯社）

▼福島縣至今仍有7個市町村因核災事故封鎖，共337平方公里的土地無法居住。圖為福島縣磐城市。（圖／達志影像／美聯社）

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