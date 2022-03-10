駐韓美司令官：中國當經濟夥伴「美國當安全夥伴」　南韓令人擔憂

▲ 美韓聯合司令部司令凱麥雷。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統大選結果出爐，由親美路線在野黨候選人尹錫悅勝出。他的外交政策料將以美國為重，但也不放棄與中國發展貿易夥伴關係。美韓聯合司令部指揮卻對這種「安美經中」的戰略表示擔憂，認為南韓正受到中國企圖分裂美韓的策略所影響。

根據《朝鮮日報》，美韓聯合司令部司令凱麥雷（Paul LaCamera）9日出席眾議院軍事委員會聽證會，被問及美韓是否能發展更廣泛的合作關係，而非僅限於北韓問題時，凱麥雷回答，韓國將中國視為經濟夥伴，僅將美國視為國防安全夥伴的言論「有些令人擔憂」，因為中國正挑起美韓分裂，以求「不戰而勝」（winning without fighting），從中得利。

凱麥雷進一步說明，南韓2016年部署薩德系統，中國隔年對南韓祭出各種經濟制裁，就是個很好的例子。

南韓未加入美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）或英美加澳紐「五眼聯盟」（Five Eyes），此次針對烏俄戰爭，對美國的支持力道也不如日本，立場較為模糊。

針對北韓問題，凱麥雷則表示，北韓1月來接連試射短程、中程及中長程飛彈，對區域及世界安全構成嚴重威脅，儘管兩韓2018年簽署《軍事協議書》，非武裝地帶緊張局勢減緩，北韓仍未停止開發核武及飛彈，以短程及中程飛彈威脅韓國及日本，以洲際彈道飛彈（ICBM）威脅美國，但認為領導人金正恩此舉是為保護自己的地位。

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